Ricardo Anaya renuncia a la dirigencia del PAN

México.- Ricardo Anaya presenta su renuncia a la dirigencia ante la Comisión Permanente del PAN, luego de expresar sus intenciones de convertirse en el candidato a la Presidencia de la República de la coalición Por México al Frente.

Durante un evento con los militantes blanquiazules, Anaya comentó que esta decisión fue platicada con los integrantes de la Comisión Permanente del partido y con su familia, quienes le externaron su apoyo, por lo que buscará la candidatura por la coliación conformada por el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano.

Agradeció a los panistas el apoyo que recibió durante los casi tres años que estuvo al frente de la dirgencia del partido y agregó que una vez que la Comisión permanente avale su renuncia se registrará para contender para el proceso electoral del 2018

Hace unos minutos, la Comisión Permanente autorizó mi separación del cargo de Presidente Nacional del PAN. Deseo mucho éxito a Damián Zepeda. Mañana informaré los detalles del proyecto que habré de emprender. ¡Muchas gracias a todas y a todos! — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) 9 de diciembre de 2017

A la reunión no asistieron el ex presidente de la República, Felipe Calderón y el ex gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle.

Dijo:

"He tomado la decisión de separarme de la dirigencia nacional del Partido. Pongo a su consideración mi licencia".

La candidatura presidencial de la alianza conformada por PAN, PRD y Movimiento Ciudadano la definirá Acción Nacional y en el proceso interno no participará el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera.

Yo no tengo ninguna duda: en 2018 vamos a ganar la Presidencia de la República. #PorMéxicoAlFrente pic.twitter.com/jbe1vKDLG3 — Alejandra Barrales (@Ale_BarralesM) 9 de diciembre de 2017

Alejandra Barrales, quien deja la presidencia del Sol Azteca, afirmó que el mandatario capitalino puede ser el coordinador de campaña, aunque Mancera Espinosa no aceptó la posición.