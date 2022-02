Ricardo Anaya tendrá su audiencia este 14 de febrero; FGR buscará llevarlo a prisión

La Fiscalía buscará solicitar prisión preventiva justificada para Anaya argumentando un alto riesgo de fuga. Esto lo buscaría a través de dos caminos, ya sea que el político acuda o no la audiencia.

"La imputación en contra de mi representado es falsa y absurda, pues no existen pruebas para acreditar las circunstancias de tiempo, modo y lugar referidas en la acusación", se lee en el documento.

Recientemente, sus abogados pidieron a la Fiscalía General de la República que desista de todas las acusaciones contra él, ya que consideraron que los hechos "jamás ocurrieron" y Anaya "no cometió delito alguno", según un oficio al que Milenio tuvo acceso.

Además, a diferencia de como lo ha estado haciendo desde hace meses, este lunes el político no publicó ningún video criticando al gobierno de AMLO en sus redes sociales.

Sin embargo, los abogados del panista fueron vistos llegando al Reclusorio Norte sin Anaya, por lo que no se sabe si acudirá en persona, como se lo ordenó el juez Marco Antonio Fuerte Tapia.

La audiencia de Ricardo Anaya se encuentra programada para las 9:00 horas de este lunes en el Reclusorio Norte , a donde el panista debe acudir presencialmente , aunque no hay indicios de que haya regresado a México desde su viaje a Estados Unidos a mediados de 2021.

