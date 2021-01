Ricardo Arnulfo Mendoza Sauceda buscará la gubernatura por la vía independiente

Culiacán, Sinaloa.- El que manda es el pueblo”, dijo Ricardo Arnulfo Mendoza Sauceda tras registrarse ayer en el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa como candidato independiente a gobernador.

De acuerdo al exmorenista, los anteriores gobernadores se han dedicado a “mandar al pueblo, cuando debería ser al contrario”.

Tras entregar a las autoridades del IEES la documentación oficial para registrarse formalmente como candidato, Mendoza Sauceda solicitó una prórroga para presentar a la sociedad civil que representa. Comentó sentirse tranquilo y seguro de que el organismo actuará de la manera para la que fue constituido.

“El tiempo de la convocatoria coincide con el periodo en que está cerrado el lugar donde se tramitan las asociaciones civiles, entonces estamos pidiendo de manera legal y muy amable que nos den una prórroga para que el notario alcance a tramitar la asociación civil; a ello se debe este documento anexo, para prevenir y que no vayan a decir que no tenemos la asociación civil”, detalló.

Renuncia

Hasta hace unos días Mendoza Sauceda se encontraba en las listas de Morena, pero al presentar su registro como precandidato a gobernador no fue aceptado, por lo que optó por irse por la vía independiente con un equipo de aspirantes a alcaldes, diputados locales y federales, todos autónomos.

“Yo convoqué al pueblo de Sinaloa, en mi equipo no hay nadie de Morena, yo soy el morenista y los había invitado a participar en la Cuarta Transformación de Sinaloa y habían aceptado como ciudadanos, pero al no aceptar Morena mi candidatura como gobernador, entonces yo me uno a ellos. Yo no me retiro de la contienda electoral y juntos vamos a rescatar a Sinaloa”, expresó.

Molestia

Sobre su experiencia como precandidato de Morena, el abogado dijo sentirse decepcionado pues, según sus palabras, es un partido en el cual ya no existe democracia y que, aunque él pudo haber peleado por su candidatura desde ese partido político, la falta de valores lo hicieron desbandarse.

“En los procesos de selección de Morena me consta que hay una enorme corrupción, ahorita los que están apoderados de Morena a nivel nacional, que vienen siendo los grupos de poder, ellos están trabajando para las elecciones que van a venir en 2024. Entonces, a los partidos no les importa Sinaloa, es por eso que nosotros estamos buscando hacer un rescate total de los sinaloenses a través de esos cargos de elección popular”, concluyó.

Por otro lado, aseguró sentirse satisfecho y estar profundamente orgulloso del pueblo sinaloense por haber dado ese paso; aseguró que la ciudadanía estaría haciéndose cargo de resolver sus propias dificultades como sociedad.

En Morena, el precandidato a la gubernatura fue Rubén Rocha Moya.