Ricardo Madrid toma protesta en Sedesol Sinaloa

Culiacán, Sinaloa.- Ricardo Madrid Pérez tomó protesta como nuevo Secretario de Desarrollo Social, sustituyendo a Álvaro Ruelas, quien tomó protesta después de la renuncia de Raúl Carrillo tras el caso de los colchones podridos.

Fue a través de una transmisión en vivo que se dio a conocer al nuevo secretario de Desarrollo Social por parte del gobernador del estado de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel.

Sabe que para mi lo mas imporatnte es estar con la gente... dar los servicios de manera oportuna, agil

Sobre Álvaro Ruelas, el gobernador lo felicitó y reconoció como una personas de mucha capacidad, por ello lo designó como nuevo coordinador del Instituto de Infraestructura Educativa del Estado de Sinaloa.

Señalando que es a través de la de las Jornadas Apoyo, que percibía la falta de recursos para mejorar las instalaciones, y confía en la experencia como alcalde y secretario de Ruelas para realizar un buen trabajo en el Isife.

Madrid Pérez se venía desempeñando como Secretario Particular del gobernador y su lugar es ocupado por Rosa María Sánchez.

Comunicado oficial

El gobernador Quirino Ordaz Coppel realizó un ajuste en su equipo de colaboradores, y designó como nuevo secretario de Desarrollo Social, a Ricardo Madrid Pérez, en sustitución de Álvaro Ruelas Echave, quien a su vez fue nombrado como nuevo titular del Instituto Sinaloense de Infraestructura Física Educativa (ISIFE), y también designó como titular de la Secretaría Particular del Ejecutivo, a Rosa María Sánchez, cargo que desempeñaba hasta ahora el propio Ricardo Madrid.

El anuncio lo hizo el mandatario estatal en su despacho, acompañado por el secretario general de Gobierno, Gonzalo Gómez Flores, y por Madrid Pérez y Ruelas Echave, a quienes luego de entregarles sus respectivos nombramientos, los exhortó a poner el máximo de sus empeños en esta nueva tarea dentro del Gobierno del Estado.

A través de sus redes sociales, el gobernador Quirino Ordaz Coppel se dirigió al pueblo de Sinaloa para dar a conocer estos cambios en su gabinete, los cuales van encaminados para fortalecer la capacidad de gestión, sobre todo, en las áreas que tienen que ver con el contacto directo con la gente, algo que considera fundamental en el servicio público.

“Por esa razón, he decidido nombrar como nuevo secretario de Desarrollo Social, a Ricardo Madrid, un joven talentoso de 36 años, que pertenece a esta nueva generación política, pues yo dije que mi gobierno iba a dar apertura a los jóvenes y a las mujeres, pues buscar siempre la combinación de experiencia y juventud es muy importante en todo gobierno”, dijo.

Destacó que el nuevo secretario de Desarrollo Social ya cuenta con experiencia en el gobierno federal, en el ISSSTE, y a nivel estatal ha desempeñado cargos como secretario ejecutivo de la Coordinación de Acceso a la Información Pública, y hasta ahora fungía como su secretario particular.

Por otra parte, le hizo un público reconocimiento y agradecimiento a Álvaro Ruelas Echave por su aportación como secretario de Desarrollo Social, y por ello, decidió designarlo como nuevo director del ISIFE.



“Las escuelas son algo fundamental, no hay lugar en el que yo esté, sea en las Jornadas de Apoyo Puro Sinaloa o en cualquier evento donde me pare, donde no te pidan el apoyo para una escuela, ya sea en baños, en bardas, en techos, en equipamiento; no hay recursos suficientes para ello, pero yo sé que con la experiencia que Álvaro tiene luego de haber dirigido un municipio y la Secretaría de Desarrollo Sustentable, y la Secretaría de Desarrollo Social, hará un gran trabajo en esta área que para mí es estratégica, que requiere gran coordinación con los padres de familia y el secretario de Educación Pública”, aseguró.

Por último, antes de despedir la transmisión, el gobernador del estado precisó que las instrucciones que les dio tanto a Ricardo Madrid como a Álvaro Ruelas es trabajar en la calle, en el contacto directo con la población para estar cerca de la gente, como ha sido su forma de gobernar en lo personal.