Ricardo Monreal analiza demandar al Estado mexicano

Ciudad de México, México.-El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, informó que su familia analiza presentar una demanda en contra del Estado mexicano por el saqueo cometido en la planta deshidratadora de su hermano Cándido y por la persecución de la que ha sido objeto su familia.

Al presentar de manera virtual su libro La Infamia, acusó a gobiernos priistas y panistas de haber actuado de manera facciosa en contra de él y de su familia y de haber utilizado a instituciones locales y federales para ello.

Monreal señaló la demanda en contra de su hermano mayor Cándido, quien fue acusado de enriquecimiento ilícito y de narcotráfico, lo que derivó en el decomiso de su planta deshidratadora de Chiles, localizada en Fresnillo, Zacatecas.

El legislador señaló que la bodega fue saqueada antes de ser devuelta a su hermano y las autoridades la utilizaron como estacionamiento y depósito de vehículos, obteniendo grandes ganancias que nunca fueron enteradas a su dueño.

El senador recordó que la acusación que vinculaba a Cándido Monreal con el narcotráfico fue una noticia que se difundió en diferentes medios nacionales y locales, sin embargo, dijo, no tuvo la misma cobertura la declaración de la entonces Procuradora General de la República, Marisela Morales, que deslindó a su hermano de dichos señalamientos.

Monreal aseveró que esta acusación afectó al prestigio de su hermano y de su familia, por lo que procederán en contra de quienes administraron la deshidratadora y analizan si emprenderán alguna acción en contra del Estado mexicano.

"La bodega, la deshidratadora la desmantelaron, la saquearon, sólo dejaron el cascarón. Claro, vamos a demandar tanto a quienes administraron el bien como también exigir rendición de cuentas al juez que tenía en su jurisdicción y en su competencia la bodega o la deshidratadora, es decir, además del daño económico y moral que se le causó a Cándido Monreal, la bodega se la saquearon", informó.

Estamos viendo si se demanda al Estado mexicano, no al Gobierno actual sino al Estado como institución de toda esta tragedia que le sucedió a mi familia", agregó.

El coordinador parlamentario se refirió también a los ataques en contra de su hermano David quien, aseguró, fue objeto de una guerra sucia cuando fue candidato a la Gubernatura de Zacatecas.

Recordó que unos días antes de la elección, se colocaron espectaculares en donde a su hermano se le vinculaba con el narcotráfico con frase como "Si quieres que los Zetas gobiernen Zacatecas vota por Monreal". Además, dijo, se difundieron spots difamatorios que el INE se negó a calificar como tales, por lo que el Tribunal Electoral les enmendó la plana.

Monreal contó que años después se encontró con el publicista de dicha campaña, quien le confesó que llevarla a cabo era su trabajo aún cuando no tenía pruebas de las acusaciones en contra de David.

Agregó que a las autoridades electorales no pudieron aclarar quién pagó la campaña en contra de su hermano, lo que le ha impedido a su familia presentar las denuncias correspondientes.

El senador se quejó de que las autoridades electorales actuaron de manera parcial y hostil en las dos ocasiones en las que su hermano se presentó como candidato a la Gubernatura de Zacatecas.

Indicó que en la segunda ocasión, David fue acusado de exceder los gastos de campaña y de presuntamente recibir recursos de procedencia ilícita, pero estas acusaciones no prosperaron.

Monreal dijo que la persecución política en contra de él y de su familia comenzó en 1997, cuando renunció al PRI y compitió por la Gubernatura de Zacatecas bajo las siglas del PRD.

El partido hegemónico no soportó que no me doblegara y ante la presión democrática, pensó destruirme en el proceso electoral, gracias a las zacatecanas y zacatecanos ganamos la elección", señaló.