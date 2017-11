Ricardo Monreal anuncia retiro, dice que se irá a dormir

México.-

"Me voy en diciembre para que los trabajos de la delegación no se interrumpan. Todo va a quedar bajo control", aseguró.

A su arribo al festejo de la patrona de los músicos, Santa Cecilia, en la plaza de Garibaldi, Monreal dijo estar tranquilo después de confirmar su permanencia en el partido. Pero aún así "Me voy a la banca... a escribir , a leer y a dormir mucho".

Ricardo Monreal. Foto: El Universal

Al ser cuestionado sobre los asuntos pendientes que dejará inconclusos, expresó que "tenemos 540 calles rehabilitadas, pero me faltan como 700 para completar las mil 300. Tengo como la mitad de mercados arreglados, me falta la otra mitad. Me voy pero el trabajo institucional va a seguir".

Además explicó que solo la ciudadanía podrá decidir quién lo relevará y no especificó la fecha exacta en la que se separa del cargo.

En días pasados el jefe delegacional publicó en un video a través de redes sociales que se quedaría en el partido y que mantuvo una plática con AMLO "Lo escuché. Después de varios meses intercambiamos puntos de vista sobre el régimen político y la urgencia de transitar hacía una nueva era".

Andrés Manuel López Obrador

Monreal se queda en Morena para luchar al lado de AMLO

Después de analizarlo por varios días, el jefe delegacional en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal Ávila, decidió permanecer en Morena aunque ello implique descontento en algunas personas.

De nueva cuenta recurrió a las redes sociales para anunciar su determinación y aceptó que lo hace por congruencia, atendiendo a la historia y atendiendo a la lucha que millones de mexicanos han dado durante los últimos 20 años.

Ricardo Monreal. Foto: El Universal

"Me preparé y luché para ser jefe de Gobierno de la Ciudad de México, pero no se pudo, y ahora decidí subordinar esa aspiración personal, legítima, al interés colectivo de un cambio de régimen, ya que no estoy a favor del statu quo, y pugno por que ya no permanezca", dijo.

El político zacatecano consideró que no es relevante, por ahora a dónde irá y en dónde estará.

"Sé que mi decisión a algunos gustará y a otros incomodará, pero lo más importante siempre es mantener los ideales y los principios, más allá de los cargos y, sobre todo, saber dónde puedo servir, dónde puedo ayudar al movimiento para hacer posible la transformación del país, para lograr lo que muchos estamos esperando: un cambio verdadero".

El delegado no acudió hoy al Congreso Nacional de Morena que se realizó en el Auditorio Nacional.

EN OTRA INFORMACIÓN:

Mancera descarta ir como candidato si hay dedazo

México.- Si el Frente Ciudadano por México elige a su candidato por imposición o dedazo “no estoy dispuesto” a participar, advirtió el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera.

Enfatizó:

“La ciudadanía sabe que si hay un método, que si hay una competencia y una participación como lo hemos dicho, en la medida que sea democrático, transparente vamos a participar. Si se pretende de cualquier manera hacer una decisión por dedazo, por imposición yo no estoy dispuesto”.

Miguel Ángel Mancera afirmó que avalado el Frente por el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, lo que urge ahora es que se defina el método de selección del candidato presidencial, el cual insistió, debe ser abierto, transparente y democrático.

Dijo:

“Siempre será preferible que no quede duda, que la gente sepa que hubo transparencia a querer arrebatar o a querer agandallarse de alguna manera el proceso. Así que no, yo estoy claro cómo queremos ir y cómo queremos sumar”.



En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, el jefe de Gobierno señaló que en este proceso no se pueden permitir simulación es pues éstas “caen por su propio peso”.

Miguel Ángel Mancera

Mancera también informó que la Ciudad de México recibió poco más de 30 millones de pesos en donaciones, recursos que serán destinados a la reconstrucción de viviendas.

“Esta cantidad va a estar etiquetada a reconstrucción de casas en concreto, no la vamos a colocar en un fondo que se diluya en varias acciones (...). Específicamente cada peso de estos tendrá que estar referido a acciones concretas de reconstrucción de casas, de reconstrucción de viviendas. Exclusivamente para eso van a estar”, afirmó.

Miguel Ángel Mancera detalló que del acumulado de donaciones 4.9 millones de pesos corresponden a aportaciones hechas por trabajadores del Gobierno capitalino, 3 millones de pesos a la Carrera “CorroXMéxico” y 20 millones más que otorgó la cadena Walmart.

Miguel Ángel Mancera. Foto: Archivo (El Universal)

A estas cifras se suman 100 mil dólares que envió la ciudad de Montevideo y 10 mil euros que donó el Fondo Regional del Cono Sur, tras el sismo del 19 de septiembre. Todos estos recursos se encuentran acumulados en la cuenta Reconstrucción CDMX.

En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, el jefe de Gobierno recordó que la Ciudad también recibió un donativo por 750 mil dólares, por parte del programa 100 Ciudades Resilientes.

Precisó que en este caso, los recursos serán aportados en especie, para la realización de estudios luego del sismo de 7.1 grados de intensidad.

