Ricardo Monreal asegura que su permanencia en Morena no está condicionada

México.- El senador morenista Ricardo Monreal Ávila dejó en claro que es falso que su permanencia en Morena se encuentre condicionada a que el partido guinda modifique el método para seleccionar a sus candidatos, especialmente al presidencial en 2024.

Desde hace meses y hasta hace unos días, el también líder de la bancada morenista en el Senado de la República, se ha pronunciado en contra del método de encuesta usado por el Movimiento Regeneración Nacional para seleccionar sus postulados a los cargos de elección popular, al señalar que él ya ha sido víctima de estas.

Entrevistado por Ciro Gómez Leyva, Monreal Ávila reprochó que desde las rondas de preguntas que se hacen en las conferencias de prensa se busque descalificar a su persona frente al presidente Andrés Manuel López Obrador utilizando la discrepancia de opiniones que tienen los dos sobre los procesos de elección interna del partido guinda.

Leer más: Rechazar reforma eléctrica es perder el dominio del litio: AMLO

Ante ello, aseguró que su posición no es condicionar su estancia en Morena o actuar con soberbia por el simple hecho de no congeniar con otros actores políticos dentro del partido sobre el método de selección.

“Nunca lo haré, no estoy en ese proceso de condicionar o de actuar de manera soberbia, no lo haré nunca”, recalcó el ex gobernador del estado de Zacatecas.

No obstante, Ricardo Monreal reiteró sus señalamientos y críticas contra la encuesta, enfatizando que es un método "desgastado", por lo que adelantó que buscará, dentro de los órganos de discusión de Morena, proponer otra manera de elegir a sus candidatos; por ejemplo, elecciones primarias.

“No me desdigo, he dicho que la encuesta es método desgastado en el que yo no comparto y que, dentro de Morena, en los órganos de discusión de Morena plantearé la búsqueda de otra forma de selección de candidatos como la elección primaria o como las convenciones o consultas a la base militante de Morena y sus aliados. No es que sea un rebelde sin causa, sino un hombre que está reflexionando en torno a un proceso de selección de Morena que no intenta poner en riesgo el triunfo en el 2024”, expuso.

Leer más: El que quiera llevar cubrebocas lo puede hacer: AMLO da opcional medida en su evento masivo en el Zócalo

De nueva cuenta, el legislador morenista rechazó la idea de ser el candidato presidencial de otro partido, al no ser favorecido por el que milita, sosteniendo que cada fuerza partidista cuenta con sus propios actores políticos de cara a los próximos comicios de 2024.