Ricardo Monreal, el morenista rebelde de AMLO que busca la presidencia

México.- ¿Una corcholata forzada? El morenista Ricardo Monreal no oculta sus aspiraciones rumbo a la Presidencia en 2024, pero no mantiene una buena relación con AMLO. Con un perfil rebelde dentro de la estructura del partido oficialista, analistas consideran que parece tener un vínculo desgastado con el presidente. Al ser un político aguerrido y sin temor a cambiar de partido, especialistas ven más de Ricardo en el panorama político electoral.

Aspiraciones

Para Armando Zacarías, doctor en Ciencia Política y académico de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Monreal es un personaje que ha tenido una gran perseverancia en sus objetivos políticos y que no ha dudado en cambiar las siglas de los partidos a los que ha pertenecido, como el PRI y PRD.

“Ha tenido una gran flexibilidad en el momento de cuando él se propone un proyecto, trata de lograrlo bajo cualquier circunstancia, sin el tema de la pertenencia en un partido en particular que cause problema en la definición de sus proyectos políticos”, añadió.

Rebelde

Vanesa Félix, columnista de Debate, consideró que por perfil y carácter comienza a parecerse al casi mítico Porfirio Muñoz Ledo. “Rebelde y con discurso fuerte. También tozudo. Si navega desde el poder las aguas del 2024 al 2030 será un personaje más que relevante para la vida política venidera”.

La especialista señaló que la aduana de la sucesión presidencial lo coloca como la “corcholata” más forzada, ya que ha sido desdeñado desde la cúpula morenista al dejarlo fuera de eventos. “Al día de hoy, ya comienza a ser tomado en cuenta. Ha dicho que estará en las boletas del 2024. No ha dicho cómo, ni de qué forma, tampoco por qué partido planea competir”, sostuvo Félix.

Alternativas

Armando Zacarías comentó que las aspiraciones públicas del senador rumbo al 2024 son los primeros intentos de tratar de establecer, a imagen y semejanza de AMLO, un movimiento político fuera de Morena utilizando diferentes áreas que están opuestas a este partido.

Apuntó que esto ocurre porque Monreal no ha encontrado una expresión dentro de la propia estructura morenista, por lo tanto, su estrategia también recae en aprovechar las condiciones de los partidos que en este momento se encuentran en una profunda crisis de representación.

Oposición

Miguel Ángel Vicente Rentería, analista político y columnista de Debate, opinó que una vez que Ricardo Monreal reconoce que quiere ser presidente de México, ha impulsado una campaña en redes sociales como para posicionar su imagen.

“Se le ha visto con una imagen distinta. Es un personaje que tiene mucho carisma, un personaje que no se conflictúa”, consideró. Incluso, Rentería ve que parece ser un candidato que uniera a la oposición y al oficialismo, “como un candidato puente”, pero no un posible representante PRI, PAN y PRD en 2024. Vanessa Félix añadió que pareciera que su relación con el presidente López Obrador está desgastada. Pero sigue como presidente de la Jucopo del Senado. Continúa moviéndose y, por la naturaleza de su encargo, es incluso quien tiene más libertad jurídica para hacerlo.

La voz del experto

“Va por México está en crisis de representación”: Armando Zacarías, Doctor en Ciencias Políticas

El especialista señaló que en Va por México, la oposición no ha logrado establecTer un esquema en cada uno de los partidos, en términos de generar una oferta que sea lo suficientemente atractiva para un electorado, un liderazgo o un personaje carismático para el 2024.

Contexto

Critica elección interna de Morena

Ricardo Monreal anunció que no participaría en el proceso de selección de consejeras y consejeros estatales de Morena, en solidaridad con la militancia excluida. “No voy a participar para que luego no se me culpe de alguna actividad que no hago, porque están muy ansiosos de que cometa errores; no voy a cometer errores, se los aseguro”.

En tanto, el senador ha promocionado en sus redes sociales y página oficial su Proyecto de Nación rumbo al 2024. Se compone por cinco ejes temáticos: reforma fiscal, agenda ambiental, política exterior, rendición de cuentas y perspectiva de género. También compartió una fotografía junto a Silvano Aureoles, exgobernador de Michoacán por el PRD.

Te recomendamos leer:

“Para lograr coincidencias que recuperen la grandeza de nuestro México, deben dejarse filias y fobias. El Proyecto de Nación será superior, esta es la gran coincidencia con Ricardo Monreal”, expuso Aureoles.