Ricardo Monreal llama a la calma a policías federales inconformes

Culiacán, Sinaloa.- El despliegue de la Guardia Nacional en México y en Sinaloa cuenta con el respaldo del grupo parlamentario de Morena, aseveró el coordinador de los senadores, Ricardo Monreal Ávila.

A través de un llamado a la conciliación, el senador morenista exhortó a los policías federales inconformes a que no existan confrontaciones en un tema tan delicado la seguridad, y afirmó que no se va a aceptar en la Guardia Nacional ninguna actitud de indisciplina ni complicidad con la delincuencia organizada.

El legislador señaló que se construyó una filosofía en la Guardia Nacional a través de un consenso, en la que la ciudadanía debe respaldar este modelo.

Añadió que a la Policía Federal lo único que se le pide es cordura, ya que existe la posibilidad de que aquellos elementos que no pasaron los exámenes o no desean incorporarse a la GN puedan registrarse en otras instancias de seguridad del Gobierno.

Intereses

Estos intereses mantenían postrado al país en la inseguridad, sin caer en descalificaciones ante la Policía Federal, institución que dijo respetar: “No va a ser fácil, hay muchos intereses de por medio”.

El senador destacó que se han conformado nuevas reglas con nuevas fórmulas que las Cámaras de Diputados y de Senadores han brindado a la Guardia Nacional.

En la primera etapa, en que se constituirán 150 secciones y coordinaciones para reclutar a alrededor de 70 mil elementos, puntualizó se que va a tener personal militar en el proceso de transición, que se consolidará en cinco años.

Por su parte, Xóchitl Gálvez Ruiz, senadora por el PAN, aseguró que la falta de diálogo ocasiona incertidumbre en los elementos de la PF inconformes ante la incorporación a la Guardia Nacional.

Trato de respeto y dignidad es lo menos que merecen los elementos —aseguró—, quienes velan por la seguridad de los mexicanos, indicó la legisladora, quien afirmó que los senadores solicitaron la garantía de los derechos laborales: “Se ha maltratado a la Policía Federal. Hay que darle certeza”.

Por su parte, la diputada federal por Morena, Tatiana Clouthier, declaró que los elementos de la Policía Federal que se han mostrado inconformes en estos días es principalmente por un miedo a ser evaluados y no pasar un control de calidad; asimismo, dijo que Andrés Manuel López Obrador ya explicó que no hay motivos en términos laborales para no aceptar la Guardia Nacional: “Eso yo digo que es temor a ser evaluados, eso es lo que yo interpreto desde lo que yo veo desde afuera”.

Conflicto por Guardia Nacional

A raíz del arranque de la Guardia Nacional, elementos de la Policía Federal tomaron el control de mando de la corporación, derivado de que sus prestaciones se vería afectadas al incorporarse a la Guardia Nacional.

Luego de esto, el grupo de inconformes anunció que se ampararía para evitar perder las prestaciones y los derechos laborales obtenidas en la corporación.