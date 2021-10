Ricardo Monreal solo tiene una aspiración, "ganar la Presidencia" de México en 2024

Ciudad de México.- El coordinador de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal, manifestó que, si bien nunca ha sido el favorito de quienes gobiernan, y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, muestra preferencia hacia la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, él va a ganar y será el candidato rumbo a la Presidencia en 2024.

Ricardo Monreal señaló que aspira a ser candidato a la Presidencia "Si no hay oportunidad con Morena, voy a ir por Morena", descartando la posibilidad de ser postulado por otro partido político.

Cuestionaron al morenista que si de no lograr la candidatura a la Presidencia buscaría ir por el gobierno de la Ciudad de México.

"No, no, no. Solo tengo una aspiración: ir de candidato a la Presidencia y luego ganar la Presidencia", reiteró.

Esto lo dijo Ricardo Monreal al ser entrevistado tras asistir a la toma de protesta de Alfredo Ramírez Bedolla como gobernador de Michoacán.

El exgobernador de Zacatecas y excoordinador de campaña presidencial de López Obrador en 2012 aseguró que está tranquilo y no quiere pelear con el presidente, ya que ganará la candidatura de Morena "a la buena".

"Hoy me siento tranquilo y no quiero pelear con el presidente, no lo voy a hacer y vamos a ganar a la buena", enfatizó.