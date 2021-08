Rinde protesta Lorena Cuéllar Cisneros como gobernadora de Tlaxcala

Tlaxcala.- La morenista Lorena Cuéllar Cisneros rindió protesta como nueva gobernadora del estado de Tlaxcala para el período 2021-2027, tras resultar ganadora en las pasadas elecciones del 6 de junio.

En el evento estuvo presente el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López Hernández, quien acudió en representación del presidente Andrés Manuel López Obrador. Además, también estuvo presente la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, así como el dirigente nacional del partido Morena, Mario Delgado Carrillo.

En Sesión Solemne ante los diputados locales de la LXIV Legislatura, le fue tomada la protesta a Cuéllar Cisneros, quien tras el acto, aseguró que en su gobierno se consolidarán los ideales del proyecto de la Cuarta Transformación.

En este sentido, señaló que los principios de "no robar, no mentir y no traicionar" estarán presentes a lo largo de su administración como titular del Ejecutivo estatal de Tlaxcala

Asimismo, dejó en claro que "no habrá cabida para la corrupción, complicidad o contubernio, para nadie sin importar partido".

Cuellar hizo énfasis que, a partir de hoy, comienzan sus labores para hacer de Tlaxcala una entidad incluyente. A la par, destacó que cuenta con el total apoyo del titular del Poder Ejecutivo Federal.

Como en reiteradas ocasiones lo ha pronunciado López Obrador, la hoy gobernadora sostuvo que "por el bien de todos, primero los pobres", al tiempo que aseguraba que no solo ella cuenta con el respaldo del mandatario federal, sino que "Tlaxcala está en el corazón" del jefe del Ejecutivo.

Por su parte, Cuéllar Cisneros resaltó que una de las prioridades de su gobierno será brindar atención integral a las mujeres, ello con miras a lograr un estado de genuina igualdad, inclusión y respeto hacia las féminas.

Hizo un llamado al Poder Judicial y al Poder Legislativo para trabajar en conjunto en favor de las familias tlaxcaltecas, dejando a un lado los intereses personales o de grupos determinados.

Cabe destacar que Lorena Cuéllar es la primera gobernadora de los 15 gobernadores que resultaron electos en el proceso electoral 2020-2021 en asumir el cargo.