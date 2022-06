Roban agua artistas y prestanombres de ex Gobernador.-Samuel García

Nuevo León.- Artistas, funcionarios y el prestanombres de un ex Gobernador, a quienes no identificó, fueron señalados hoy por el Gobernador Samuel García de robar agua.



En una transmisión desde Santiago, el emecista dijo que en tres días han detectado y recuperado más de un metro cúbico de líquido por segundo, siendo Linares donde encontraron más tomas irregulares.



"Ayer fuimos a todos los ríos que alimentan la Presa Cerro Prieto, en Linares, y detectamos otros cuatro o cinco (ranchos que toman agua ilegalmente)', expresó García.



"Es increíble", añadió, "los dueños son artistas, funcionarios, prestanombres de ex Gobernadores, y todos van a tener castigo y sanción".



Sin revelar nombres, García dijo que en la propiedad del prestanombres de un ex Gobernador se robaban "200 mil litros por segundo", aunque se refería a 209 litros.



En otra parte de su transmisión indicó que de Linares y Hualahuises recuperarán alrededor de 600 litros de agua por segundo, que se suman a los 400 litros por segundo que supuestamente se detectaron y recuperaron el domingo en Los Ramones.



En una publicación posterior, desde Allende, García dijo haber detectado con personal de Agua y Drenaje siete represas que extraen agua ilegalmente del Río Ramos, y estimó que de esta zona se recuperarán unos 160 litros de agua por segundo.



Antes, en Santiago, dijo haber detectado varias propiedades que desvían agua de la Cola de Caballo hacia la Presa La Boca.

Te recomendamos leer:

Según García, estos hallazgos y la recuperación de agua permitirán que desde mañana haya una hora más de suministro domiciliario, de las 4:00 a las 11:00 horas.