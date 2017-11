Roban celular a diputado ¡en pleno recinto legislativo!

México.- El coordinador parlamentario del Partido Verde Ecologista (PVEM), Jesús Sesma, señaló que por la mañana, al ingresar al pleno de la Cámara de Diputados, tomaron de su curul su teléfono celular mientras ofrecía una entrevista a los medios.

Por ello, solicitó a los elementos de seguridad y resguardo revisar los videos de seguridad del interior del recinto, con lo que sabrían quién lo tomó.

Tras revisar los videos, el diputado detectó a la persona que tomó el aparato, quien minutos antes había regresado el objeto, precisó Sesma Suárez.

En entrevista dijo:

“Una persona tomó mi celular. Me causa tristeza por la persona. Yo soy de los que valora la confianza en la gente, a los errores hay que darle la vuelta a la página, que la persona que lo hizo sepa que baja el nivel de los seres humanos. Me voy a reservar el nombre y cómo me lo regresaron, pero las cámaras del pleno nos arrojaron quién lo tomó”.