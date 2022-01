Roberto Palazuelos se apunta en Movimiento Ciudadano para la gubernatura de Quintana Roo

Quintana Roo.- Este viernes, el actor Roberto Palazuelos se registró como aspirante a precandidato a la gubernatura del estado de Quintana Roo en el proceso interno del partido Movimiento Ciudadano (MC).

Fue el propio partido naranja el que dio a conocer el registro del también empresario mexicano, proceso que se llevó a cabo en la sede nacional del Movimiento Naranja en la Ciudad de México, ante la presidenta de la Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos, Julieta Macías Rábago, el Secretario General de Acuerdos, Juan Zavala y la Coordinadora Estatal en Quintana Roo, Lidia Rojas Fabro.

Las precampañas de la candidatura a la renovación del Ejecutivo estatal en Quintana Roo comienzan el próximo 23 de enero y terminarán el 10 de febrero. Las elecciones de gobernadores, que se realizarán en 6 estados, se efectuarán en junio del año en curso.

Mediante un comunicado, Movimiento Ciudadano hizo hincapié que, con el registro de Roberto Palazuelos en su proceso interno, la fuerza política de oposición ratifica su compromiso con "ser un espacio abierto y un vehículo para la participación ciudadana libre".

“De esta manera, Movimiento Ciudadano refrenda su compromiso con ser un espacio abierto y un vehículo para la participación de la ciudadanía libre, donde son bienvenidos quienes desean la transformación del país y mejores gobiernos”, refirió MC en el documento

La resolución definitiva sobre el abanderado de la fuerza emecista que contenderá en las elecciones del próximo verano en el estado al sur de la república mexicana, se dará a conocer el 14 de febrero.

Palazuelos Badeaux perdió ante Laura Fernández Piña en la encuesta que llevaron a cabo el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) para designar a su precandidato.

No obstante, la mañana de este viernes el actor acapulqueño refirió, a través de sus redes sociales "siempre con el corazón en la mano y un as bajo la manga”. Tiempo después, se dio a conocer que se había registrado para contender en el proceso interno del partido dirigido por Dante Delgado, ello a pesar de que había afirmado en días pasados que si no era electo como candidato de la coalición PAN-PRD, no participaría en los comicios.