Rocha Moya: "Estoy listo para registrarme" como candidato al gobierno de Sinaloa por Morena-PAS

Sinaloa.- Será el miércoles de la próxima semana cuando Rubén Rocha Moya se registre como candidato a Gobernador de Sinaloa por parte del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

El senador con licencia se encuentra de visita en Mazatlán donde sostiene un encuentro con representantes de los diversos medios de comunicación.

En sus primeras declaraciones, indicó que al siguiente día de su registro por Morena lo hará por el Partido Sinaloense, con quién hace alianza por el gobierno de Sinaloa.

Leer más: Rubén Rocha Moya comparte su playlist para recorrer las carreteras de Sinaloa

De ser necesario, el político se registrará el 26 del presente mes por el partido Verde Ecologista, que posiblemente se unirá a Morena y el Pas para llevarlo a contender en las elecciones del 6 de junio.

Rocha Moya, mencionó estar preparado para la próxima jornada electoral pese a los señalamientos de otros partidos políticos que lo hacen ver cómo un candidato desgastado, lo cual negó rotundamente.

No existe un desgaste como lo dicen, yo me siento bien, tengo vitalidad y he vencido inclusive al Covid, por lo que no hay nada de eso lo que dicen, lo mejor es que se pongan a trabajar, que es lo que les corresponde".