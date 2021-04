Rocha Moya: No seré "tapadera de nadie" en corrupción ni haré persecución política en Sinaloa

Sinaloa.- Al asegurar que no será “tapadera” de nadie en corrupción ni emprenderá una persecución política de ganar la gubernatura de Sinaloa, el candidato de Morena y Partido Sinaloense (PAS), Rubén Rocha Moya, consideró que espera el apoyo mayoritario de los electores y durante campaña se va a pedir el “4x4” para ganar el gobierno estatal, alcaldías, diputaciones federales y locales.

En la plazuela Rosales, frente al Edificio Central de la UAS, explicó que buscarán el “carro completo”, así como se rechaza el voto cruzado, porque el llamado hacia los sinaloenses es que se voten por todos los candidatos de Morena.

El senador con licencia dijo que “hay que admitir que no todos están con nosotros, pero hay una expresión mayoritaria y no cantamos la victoria, creemos que Morena va a ser apoyada mayoritariamente y tiene que ver el Presidente (Andrés Manuel López Obrador) y el cumplimiento de los principales compromisos”, añadió.

Mencionó que “yo no voy a criticar a nadie de provocador, hay gente que grita y dice, tenemos libertad de hacer las cosas y de decirlo, la gente que nos encontramos..hay que no están de acuerdo con nosotros, pero otros se han acercado a decir que no hay votado por Morena y ahora lo van a hacer”, en referencia a la queja de algunos electores que mostraron su indecisión de votar por Morena durante el recorrido por el Mercado Garmendia en Culiacán, segunda actividad de su campaña de proselitismo.

Respecto a sus propuestas de campaña, mencionó el combate a la corrupción y su castigo para evitar la impunidad, y ante el cuestionamiento de que si el gobierno federal abre investigación por el destino de recursos públicos en Sinaloa del gobierno saliente, Rocha Moya comentó que hará “lo que jurídicamente proceda, tendrá que caminar y en eso nosotros vamos a observar absolutamente la ley”.

Si el gobierno federal abre investigación, es porque es delito federal, no vamos a proteger a nadie ni hacer persecuciones políticas tampoco, porque es ley y no seremos tapadera y no haremos persecución política”, insistió el candidato a gobernador.

En otra promesa de campaña destacó ampliar los programas de bienestar a los sinaloenses, que incluyen las pensiones a adultos mayores, discapacitados, becas a estudiantes y sembrando vida, con el propósito de que embonen los programas federales y estatales.

“En la estrategia nacional de seguridad hay dos ejes que la estructuran, uno es la prevención, que este gobierno ha dicho ‘para nosotros va a ser la fundamental’, y el otro es el uso de la fuerza pública para efecto de perseguir y abatir los delitos, nosotros vamos a seguir con estos dos ejes”, recalcó.

Señaló que la frase “Abrazos, no balazos” expresada por el presidente Andrés Manuel López Obrador significa que la prevención es la base de la estrategia de seguridad pública de la Cuarta Transformación a través de los programas sociales, generando condiciones de vida que inhiban, sobre todo entre los jóvenes, el tránsito hacia el crimen organizado.

En cuanto a otras propuestas de campaña, destacó su interés de atender el desarrollo de las geoestratégico del estado para incrementar su relación con los asiáticos y Estados Unidos, así como concluir el eje carretero de Topolobampo y Ojinaga, tren Durango-Mazatlán y algunas carreteras al interior como Las Brisas-Estación Don, para el traslado de las legumbres.

Aunado al desarrollo de puertos para tener embarcaciones de alto calado; dar atención especial a las actividades económicas como agricultura y pesca.

También, Rocha Moya puntualizó que en caso de los jóvenes llamados “ninis” se está apoyando a más de un millón para que se capaciten en algún trabajo u oficio, lo cual, aunado a los programas sociales en beneficio de 23 millones de familias, que reciben una pensión mediante la tarjeta de Bienestar, contribuye a abatir el interés que pudieran tener los jóvenes por el crimen organizado.