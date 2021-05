Rocha Moya asegura "confianza completa" en el Teesin y anuncia que no asistirá al debate de Coparmex

Sinaloa.- Al asegurar que tiene una completa confianza en el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa (Teesin), el candidato de Morena-PAS, Rubén Rocha Moya exigió al Gobierno del Estado que deje libres a los actores políticos, que no haya más contaminación y no tengan injerencia en el proceso electoral. Adelantó, que no va asistir al debate organizado por Coparmex, porque es un organismo que se ha comportado de manera parcial y le ha seguido el juego a la coalición Va por Sinaloa.

Rocha Moya precisó que las resoluciones del Teesin, más del Instituto Nacional Electoral (INE) y de Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES) serán respetadas por parte de la alianza Morena-PAS, debido a que hasta el momento no hay nada que reprochar y las cosas van bien con las autoridades electorales.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

El morenista rechazó que cuente con vínculos familiares dentro del Teesin y en particular con algún magistrado electoral, y pidió que si algún partido político tiene elementos para asegurar que fue beneficiado con las sanciones, entonces deben de acudir ante las instancias legales a presentar sus denuncias.

Leer más: Sin confirmar Rocha Moya su participación en debate organizado por Coparmex

Encuestas

En las mediciones que han realizado, sostuvo que a un mes del inicio de las campañas políticas, Mario Zamora Gastélum no está creciendo y Morena-PAS sigue en aumento en la preferencia del electorado, y sostuvo que de acuerdo a sus encuestas.

Confirma Rocha Moya que no va al debate de Coparmex

Durante el primer encuentro con los empresarios aglutinados en Coparmex, Rocha Moya aseguró que les comunicó desde ese momento que no iba acudir al debate político con los candidatos a gobernador, y les dijo “claramente… disculpe Coparmex, están bien metidos en la lógica del candidato del PRIAN que está convocando, no sé para qué… si en ningún debate conmigo le ha ido bien (Mario Zamora) y no tiene ninguna posibilidad de sacarle raja”.

Se quejó que el organismo empresarial le ha seguido el juego a las propuestas del candidato

Zamora Gastélum, por lo que su decisión es mantenerse al margen y no acusar posteriormente de alguna ventaja en la planeación de los debates y solamente aceptará si hay un medio imparcial que lo invite a un encuentro.

Leer más: Rubén Rocha desaparecerá la "cuota liga" y reactivará el Hospital Integral de El Carrizo, Sinaloa

Ratificó que va a acudir a todos los debates organizados por el IEES, pero insistió en el respeto al debate que sostendrá quienes acudan al encuentro con Coparmex, que “ellos vayan a hacer montón y yo voy a seguir con mi estrategia”.

En cuanto a su campaña, manifestó que no hay cambios y se va a seguir visitando los municipios, porque va bien su estrategia y van a seguir así hasta el final, concluyó.