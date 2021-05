Rocha Moya promete brindarle fondos estatales al sector agrícola de Sinaloa

Guasave, Sinaloa.- Ante la incertidumbre del sector agrícola en el municipio de Guasave y en todo el estado, el candidato a la gubernatura por Morena-PAS, Rubén Rocha Moya, aseguró que se le brindará apoyo a esta actividad a través de dos fondos estatales, uno de manera financiera y el segundo será el fijar los precios de lo que se produzca en la entidad.

Señaló que efectivamente se realizará un planteamiento para formar de manera firme estos dos fondos de presupuesto estatal, por lo que buscarán la manera de introducir el recurso para ello, donde uno será para financiar y procurar un crédito barato y suficiente, y el segundo para fijar precios piso para los alimentos.

“Vamos a tener la manera de formar estos dos sistemas, es un compromiso de nosotros con los productores de alimentos y lo vamos a cumplir”, aseguró.

Ante los comentarios por parte del sector privado, ya que la Caades ha señalado que es peligroso que continúe la política agropecuaria del presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que les dejó de brindar muchos apoyos al campo, a pesar de ser Sinaloa uno de los estados con mayor producción de maíz y tomate, señaló que no está de acuerdo con esa postura.

“No estamos de acuerdo con Caades, ellos no están de acuerdo con nuestra política, es otro régimen, es distinto, es otra concepción y nosotros vamos a empujar una política agrícola acorde a nuestro estado, no lo vamos a frenar, lo vamos a potenciar y vamos a atender todo lo que tiene que ver con Caades, pues ellos son los que se dedican a la agricultura de alto rendimiento, y finalmente nos interesan ellos, y en la medida que puedan coincidir en nuestros planteamientos a la agricultura, no les vamos estorbar”, señaló.

Al cuestionarlo que si por ser el último mes de las campañas electorales, esperaba que se incrementara la guerra sucia entre los candidatos, Rocha Moya señaló que los aspirantes que se registraron sabían en lo que se metían.

Declaró que de aquí en adelante, lo que venga, no dejará pasar ningún ataque en su contra, ya que se ha mantenido al margen con las acusaciones que le han hecho, pero no dudará en responderles de manera directa.

“El candidato recibirá y de la misma manera responderá ante cualquier ataque que se le presente, debido a que el tiempo que les queda de campaña política es muy corta, ya que solo resta un mes para la llegada del día de las votaciones, donde se dará a conocer al ganador, manifestó.

Los que nos metemos en esto, venga lo que venga, las vamos a recibir y responder, ya que de aquí al 6 de junio no vamos a dejar pasar ninguna, pues ya queda solo un mes”, finalizó el candidato a la gubernatura por Morena-PAS.

Rubén Rocha Moya tuvo ayer una gira intensa por los municipios de Guasave y Sinaloa, visitando las comunidades Casa Blanca, Ruiz Cortines y Juan José Ríos en esta región.