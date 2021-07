Rocha Moya sostiene reunión con Claudia Sheinbaum; comparten experiencias de gobierno

México.- En el marco de una activa agenda de trabajo que sostiene el gobernador electo de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, en la capital del país, el morenista se reunió con la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien le compartió algunos casos de éxito de programas sociales para la población más vulnerable, los cuales se consideran implementar en el estado.

Después de celebrada la reunión en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, Rocha Moya consideró el encuentro como muy productivo, ya que en Sinaloa pudieran replicarse algunos de los programas que puso en marcha la jefa de Gobierno, comentó.

“Me platicó sus experiencias de Gobierno, como ha estado concluyendo algunas grandes obras, además me compartió algunos de los programas de apoyo a la población que me llamaron mucho la atención, porque nosotros los podemos replicar sus mecanismos, me ofreció dárnoslo con detalle a mi y mi equipo”, señaló quien gobernará Sinaloa a partir del 1 de noviembre.

Rocha reconoció la trayectoria académica de Claudia Sheinbaum, donde coincidieron en algunos temas que pueden empujar de manera conjunta para el beneficio de los sinaloenses.

También, en el encuentro con la jefa de Gobierno Sheinbaum, el gobernador electo de Sinaloa tuvo la oportunidad de dialogar y saludar al ex senador de la República, Martí Batres Guadarrama, quien recientemente fue nombrado secretario de Gobierno de la Ciudad de México.