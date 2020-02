Rocha Moya ve alianzas rumbo al 2021

Ciudad de México. En 1986 y 1998, el ahora senador por Morena Rubén Rocha Moya contendió por la gubernatura de Sinaloa con el PRD, y perdió. Más de veinte años después, el panorama es muy distinto, pues es parte de Morena, partido que sorprendió en Sinaloa y en México al arrasar en las elecciones del 2018, por lo que no descarta dar la batalla de nueva cuenta.

¿Morena es la opción?

Rocha Moya concedió esta entrevista a EL DEBATE desde su oficina en el Senado de la República de cara al proceso electoral del 2021. Es parte de los nombres más sonados que buscan ocupar la silla como próximo gobernador.

En ese sentido, el senador respondió que lo más importante es que el electorado cada vez adopte mayor cultura política y pueda discernir entre las diferentes opciones: «Ahí están las opciones de toda la vida, que es el caso de los partidos, para nosotros oposición; y está esta, que es una nueva opción, que es la de Morena. ¿Qué ha hecho Morena después del 2018 que tuvo una votación arrolladora? Hablo en Sinaloa, y hoy, si tú preguntas a quienes hacen estudios de opinión, sigue teniendo unas preferencias muy importantes», afirmó.

Señaló que la gente entiende que los cambios ofrecidos en Morena por quien encabezó el movimiento, que es el presidente López Obrador, son cambios que tienen que ir ocurriendo de manera paulatina, pues hay una transición que apunta para mejorar las condiciones de bienestar de la mayoría de este país: «Sí lo comprende así el electorado, entonces Morena está convertido en una opción, y yo creo que ese es el elemento fundamental», mencionó.

Sin embargo, al preguntarle si Morena en Sinaloa tiene competencia, el senador contestó que sí, que los otros partidos pueden representar una opción que la ciudadanía puede elegir, ya que seguramente habrá coaliciones, incluso en su mismo partido: «Ir con el Verde, ya son aliados nuestros en el Parlamento, y el Verde es aliado nuestro», afirmó.

Agregó que, como creyente de la democracia, no se puede afirmar qué resultados tendrá la elección, por lo que todos los aspirantes deben tener la oportunidad y la posibilidad de contender por el voto: «Hay miles de formas para tejer alianzas electorales, así que es muy temprano para decir “Morena está en cielo”».

Destapes

De los personajes políticos que han alzado la mano para contender por la gubernatura de Sinaloa, el senador mencionó que tienen todo su respeto, y agregó que será hasta que llegue el tiempo adecuado que se verá quién sí y quién no participará: «Se modifican las cosas, y el aspirante que era aspirante prefiere buscar algunas alianzas, y se modifica su aspiración y se baja, y suben a otro. Mis respetos para todos». Aunque en esta pregunta el senador hizo una observación: habrá algunos aspirantes que resulten descalificados por no contar con todos los requisitos; y lo más importante es que cuando se sometan al escrutinio de la voluntad de la población, la ciudadanía va a decidir.

Referente a que analistas en Sinaloa han mencionado la posibilidad de que el priista Jesús Vizcarra contienda con Morena, Rocha Moya dijo que, al margen de las críticas, cada quien se expone: «Él, Jesús, cualquier otra persona, pues pudieran estar, por eso te digo, de aquí a que se definan las cosas, que será en enero, febrero, yo creo que en un año pueden ocurrir muchas cosas».

Luego de las declaraciones de la diputada federal Tatiana Clouthier sobre que al ser nacida en Sinaloa puede contender por la gubernatura, el senador mencionó que sí puede aspirar, pero destacó que ella vive en Nuevo León: «No está impedida, y todo aquel que reúna los requisitos y aspire, está; en mi opinión, mis respetos».

¿Próximo gobernador?

Al preguntarle si es de su interés contender para la gubernatura de Sinaloa, Rocha Moya respondió que ya en dos ocasiones fue candidato: en 1986, en la que contendió contra Francisco Labastida y Manuel de Jesús Clouthier del Rincón (Maquío); y la segunda en 1998, en la que los rivales fueron Juan S. Millán, del PRI, y Emilio Goicoechea, del PAN. El senador destacó que, en ese entonces, logró con el PRD obtener 18.5 por ciento de votos cuando la izquierda no pasaba del cuatro por ciento: «Sí, yo ya aspiré, ahí queda demostrado que sí tenía interés de ser gobernador, y si hoy hay otra circunstancia, porque ahora soy senador, si se presentara esa posibilidad, iría; si se presenta, no la descarto; tampoco la lanzo desde ahora, porque tenemos procedimientos de partido y tenemos que atenernos a ello». Agregó: «Pero no lo descarto. Soy sinaloense, ahí nací, y tengo mis requisitos».

Rocha destacó que dos temas de gran relevancia que debería tomar en cuenta quien gobierne el estado son la agroindustrialización, que se tenga la capacidad de procesar los productos primarios; y como segundo tema elevar y mejorar la logística de transportación de productos (puertos, carreteras o el uso del tren), para ser capaz de recibir carga grande, como los barcos Panamax que llegan a Manzanillo, y luego se transporta a Mazatlán; o bien, el tema de la infraestructura para el agua, como las presas.

Todos ellos —dijo— son temas que ya está trabajando y que expone en folletos que entrega a la gente junto a la senadora Imelda Castro, explicó. «Acabo de ver al presidente, y me dice: “Te encargo el camino a Chihuahua por Badiraguato”, y me dijo: “Le estamos metiendo nuevos recursos”, porque él trae en la cabeza presente, porque hicimos campaña juntos allá, que esos son temas que los traíamos desde entonces», contó.

Seguridad

Sobre el grave problema de seguridad que enfrenta México, y en el caso particular de Sinaloa, en el que luego del «culiacanazo» quedó evidenciada la fuerte presencia y poderío del crimen organizado sobre los tres niveles de Gobierno, Rocha Moya indicó que los senadores aprobaron la estrategia de seguridad con un criterio y eje propuesto por López Obrador.

Al igual que López Obrador, el senador habla de atender las causas con los programas sociales: «Otorgarle bienestar a la gente de abajo», indicó, pues de los estratos sociales vulnerables se provee la criminalidad —agregó—, y mencionó que en ese sentido «tenemos que esperar una transición de esto, sobre todo para que embone».

Alcaldes contra la prensa

Los alcaldes en Sinaloa por Morena en su gestión han sido criticados por su mal trato hacia la prensa, incluso han recibido recomendaciones por parte de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, y Rocha Moya se pronunció en contra de arremeter contra los informadores: «Los servidores públicos no debemos pelearnos con los medios, más allá que consideres que no te están comunicando de acuerdo con lo que tú crees, pero los medios son los medios, los medios que hagan lo que tengan que hacer», opinó.

En su opinión, la disputa con la prensa puede llevar a recibir una calificación de intolerante. Mencionó que regularmente quienes están en el servicio público son refractarios a la crítica, lo que no debe ser: «Los medios son medios, entre el poder público y la sociedad, lo que tenemos que hacer es admitir que esos medios no agarran lo que les dice el servidor público y se lo llevan así, acríticamente a la población, porque entonces no sería, no estarían haciendo una función de escrutinio real», dijo.

Consideró que los servidores públicos que tienen muchas resistencias para hacer un ejercicio renovado tendrán más complicada esta interacción: «Aquel que era un presidente experto porque ya había sido senador y diputado y toda la experiencia, sí, el problema es que toda esa experiencia es a la que le dio al traste la población, la elección dijo “a los expertos no los queremos, porque nos han robado, porque no nos atienden por esto y lo otro”. Yo aprecio que nuestros presidentes municipales con sus aciertos, con sus errores, que los tenemos todos; la población dará un veredicto a la hora de la hora».

Congreso local

En cuanto al trabajo realizado en el Congreso del Estado que corresponde al partido de Morena, el senador valoró como muy bueno su actuar legislativo, pese a reconocer que son diputados sin experiencia, pero que por eso mismo han estado funcionando: «Donde ha habido necesidad de no contraponer; es decir, no meter en crisis al Gobierno, lo han hecho, han platicado, han conversado con el Poder Ejecutivo, y han sacado cosas», como el caso del presupuesto, opinó. Además, desde su perspectiva, la bancada de Morena ha estado «recogiendo» las cosas que le interesan a la población.

Ordaz Coppel

Al cuestionar al senador sobre el actuar del gobernador del estado Quirino Ordaz Coppel en su desempeño como mandatario estatal, primeramente resaltó los resultados de las encuestas que lo colocan con una alta aceptación por parte de los sinaloenses.

Considera que el acierto de Ordaz radica en su buena relación con Andrés Manuel López Obrador, pues están trabajando en coordinación, además de que el gobernador ha estado en la esencia, «desarrollándose adecuadamente».

«Hay muchas cosas que tendríamos que profundizar más en lo particular, pero yo creo que ha podido, en medio de esta pluralidad que se le presentó de la noche a la mañana, por ejemplo un Congreso, nunca había trabajado prácticamente nunca, ni el gobernador anterior que llegó desde el PAN, pero que sus compañeros priistas estaban en el Congreso y que pudo hacer que el Congreso lo acompañara siempre en sus iniciativas. Hoy creo que el gobernador ha tenido la madurez de trabajar con el desacuerdo a veces y ha tenido que convocar, ha tenido que flexibilizar y conceder en el caso del Poder Legislativo».

Dirigencia nacional

En relación con los problemas que actualmente ocurren en Morena con la disputa por su dirigencia nacional, Rocha espera que se compongan las cosas, luego de las diferencias y la pugna por el liderazgo de Morena entre Yeidckol Polevnsky y Alfonso Ramírez Cuéllar. Aunque admitió que esta situación genera un impacto en el electorado sobre el partido del presidente López Obrador.

Menciona que ha comenzado a visitar sindicaturas de Sinaloa, y su plan es visitar las 155 que tiene el estado, en donde realiza asambleas con la idea de informar, pues dijo que la gente expresa sus dudas, como en este caso sobre lo que está sucediendo en Morena, expone que le preguntan cómo pueden afiliarse a su partido o bien le expresan las particularidades y los problemas de cada localidad, esto último —dijo— es lo que más le interesa: que tomen la palabra libremente y que aunque les deja claro que él no puede resolver sus problemas, sí puede canalizarlos o asesorarlos para lograr soluciones, explicó el senador.

Destacó que estas asambleas en las sindicaturas son motivo de crítica, debido a que se piensa que se trata de precampaña electoral: «Me dicen “¿no será precampaña?”, y les digo: “Pónganle el nombre que gusten, pero yo traigo una araña que dice ‘informe’ y el logotipo del Senado. Yo voy a eso».

Agenda legislativa

Reconoció que, para él, la prioridad en el tema de la agenda legislativa son las prioridades de su grupo parlamentario, Morena, y en específico a lo que se refiere a la Comisión de Educación, la cual preside. Mencionó que, por mandato constitucional, tienen que concluir la reforma educativa, aprobando dos nuevas leyes que hacen falta: la Ley General de Educación Superior y la de Ciencia, Tecnología e Innovación. Explicó que esto es de suma importancia, pues con ello se logrará una armonización de lo que es el comportamiento del subsistema de educación superior (universidades autónomas, tecnológicos y normales).

Es decir, establecer los objetivos, los principios, las políticas públicas en esta materia; la planeación, el financiamiento, las autoridades, los organismos que han de establecerse para que haya una discusión entre ellos, así como determinar los subsistemas de educación superior en las universidades autónomas y normales.

Habló sobre otra de sus iniciativas, que va en referencia a armonizar el sistema de reforma educativa, pues se aprueban leyes, se quitan fracciones, agregan partes en la reforma, por lo que todo este movimiento que se hace en la Constitución y en las leyes secundarias impactan en las otras leyes, por lo que hay que buscar su armonía.

Se trabaja también en promover a rango constitucional los programas sociales del presidente, como las pensiones para adultos mayores, a las personas con discapacidad y las becas para los estudiantes, que sean temas que se mantengan en la Constitución y que eso obligue a que siempre haya presupuesto para ello y que ningún otro gobernante que llegue las quiera eliminar. Y, finalmente, señaló que otro tema pendiente, pero que no pierden de vista, es lograr quitar el fuero al presidente de la república.