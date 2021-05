Rosa Elena Millán confía en que porcentaje de indecisos le dará la oportunidad para gobernar Sinaloa

Los Mochis, Sinaloa.- La candidata del partido Fuerza por México, Rosa Elena Millán Bueno, comentó que confía que el 30 por ciento de los sinaloenses que que aún están indecisos, le dará la oportunidad de gobernar Sinaloa.

"Yo creo que esos 30 por ciento que están indecisos nos van a dar la oportunidad, porque creo yo que al no tener una definición por partidos antagónicos que anteriormente eran irreconciliables o por enemigos históricos que hasta el proceso próximo pasado se decían entre los dos cosas complicadas, que incluso hablaban de su reputación personal y de su honestidad y cosas así, al no tener esa gente una definición, puramente la opción real va a ser Rosa Elena Millán".

La aspirante a gobernar el estado de Sinaloa, contestó esto respecto a la encuesta publicada el día de hoy por Debate, en la que se encuentra en la tercera posición en Ahome en las tendencias de la intención del voto con el 3.75 por ciento, debajo de Mario Zamora Gastélum (27.08%) y Rubén Rocha Moya (26.25%).

En esta medición, la candidata bajó dos puntos en Ahome respecto a marzo, donde tenía el segundo porcentaje más alto (5.86). Sin embargo, conserva el porcentaje en Culiacán, Salvador Alvarado y Mazatlán. En Guasave cayó más del punto, y en Navolato solo obtendría el 3.33 de los votos.

"Creo que con todas las limitaciones que tenemos, se fijan no hay un sólo espectacular mío, como en radio ni televisión, lamentablemente el partido a nivel nacional no nos ha abierto esos espacios, los concentró directamente en México, y no nos abierto esos espacios de oportunidad que tenemos autorizados por el INE, pero no se han abierto, creo yo que todo eso sin duda influye quizá que al momento de preguntar a la gente".

La candidata de Fuerza por México destacó que se ha dado conocer más por el trabajo que está haciendo de casa por casa, el trabajo de las redes sociales, a través de los medios de comunicación, y los debates políticos que sin duda le han abierto muchos espacios de oportunidad.

Nosotros estamos muy confiados que el día de la elección vamos a dar una sorpresa".

Con respecto a la renuncia del candidato a la gubernatura del Partido Verde, Tomás Saucedo, para unirse al candidato Rubén Rocha Moya, la candidata dijo que no tenía conocimiento y que se iba enterando, pero que es una decisión muy personal de tomar.

Creo que quizá su objetivo pudo haber sido muy diferente, al final cada quien decide que hace en esta elección".

Mencionó que el Partido Verde no le ha ofrecido la candidatura, pero que no declinaría por nadie como candidata de Fuerza por México.

"No me la han ofrecido porque me conocen y saben de mi congruencia, saben que soy una mujer honesta y que los ideales por los cuales me entrego en este proceso son precisamente fortalecer la lucha política de las mujeres y ser una opción, no declinaría por nadie sin duda, creo que el objetivo es llegar a la elección fuerte, fortalecida, ha costado mucho llegar aquí nos costó cerrar un ciclo y abrir otro, nos ha tocado una elección inequitativa totalmente".

Añadió que continúa trabajando muy fuerte y con propuestas realistas que se puedan concretar.

Expuso que una de las muchas propuestas que trae, y que ha impactado mucho es en el tema de salud, en la cual busca fortalecer los 118 centro de salud con ultrasonido, equipo de química seca para mínimo sacar seis estudios de sangre, con electrocardiograma, médico y medicamentos.