Rosa Icela Rodríguez se reúne con AMLO en Palacio Nacional: "Agradecida con la vida y con usted"

CDMX.- La nueva secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, se reunió este lunes con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, Ciudad de México, en la que fue su primera aparición pública tras haberse recuperado de Covid-19.

AMLO compartió desde sus redes sociales una imagen en la que sonríe acompañado de Rosa Icela en su despacho de la residencia presidencial, externando su gusto por platicar con la nueva titular de la SSPC y verla sana. (Rosa Icela Rodríguez y su paso de 20 años como funcionaria del Gobierno de la Ciudad de México)

Me dio mucho gusto platicar con Rosa Icela Rodríguez y verla sana, recuperada de #COVID19", escribió el presidente en Twitter.

Rosa Icela Rodríguez, por su parte, respondió a la publicación del mandatario con una breve respuesta en la que agradece su confianza y a la vida. "Agradecida con la vida y con usted por su confianza", escribió la ex coordinadora de Puertos y Marina Mercante.

Esta es la primera vez en casi 50 días desde su nombramiento como secretaria de Seguridad que la funcionaria hace una aparición pública, ya que se encontraba en recuperación tras haberse contagiado de coronavirus.

La secretaria de Seguridad agradeció a AMLO su confianza. Imagen: Captura de Twitter @rosaicela_

Al concretarse la renuncia de Alfonso Durazo a la SSPC el pasado 30 de octubre, ya que buscaría la candidatura de Morena para convertirse en gobernador de Sonora, el presidente López Obrador anunció su decisión de proponer a Rosa Icela como su sucesora.

Por entonces ella se desempeñaba como coordinadora de Puertos y Marina Mercante, dentro de la Secretaría de Comunicación y Transportes (SCT). Previamente, fungía como secretaria de Gobierno de Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

El 3 de noviembre, Rosa Icela Rodríguez aceptó la oferta de AMLO de unirse al gabinete federal, por lo que le agradeció y reafirmó su compromiso con sus nuevas responsabilidades, a la vez que adelantó que se incorporará a trabajar una vez que sea dada de alta por Covid-19.

"Agradecida y comprometida con la decisión del Presidente de México, Andrés Manuel por la designación como titular de la SSCP. Me incorporaré en cuanto tenga el alta médica por Covid. He seguido con interés los comentarios y consejos vertidos en medios de comunicación y redes sociales. No duden en que empeñaré todos los esfuerzos para trabajar por la gente. Gracias que me permiten servirles", escribió en Twitter.