Rosario Robles a unos pasos de llevar proceso en su contra desde su domicilio

México.- Un juez federal le concedió un amparo a la ex secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles Berlanga, resolución que hace posible que pueda sobrellevar su proceso en bajo prisión domiciliaria.

Robles Berlanga ha permanecido desde el 2019 en la cárcel femenina de Santa Martha Acatitla, ubicada en la alcaldía Iztapalapa, esto al ser acusada de haber presuntamente participado en el desvió de más de 5 mil millones de pesos cuando era funcionaria en el gobierno federal del expresidente Enrique Peña Nieto.

El juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal, Augusto Octavio Mejía, estableció que el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el reclusorio Sur, Ganther Alejandro Villar Ceballos, no analizó correctamente la medida cautelar pedida por la ex secretaria de Desarrollo Social, en la que solicitaba seguir el proceso en su domicilio.

Ante ello, el jurista mandató a Villar Ceballos a dejar sin efectos la audiencia del pasado 30 de abril de 2020, de la causa penal 314/2019, a partir del momento en el que determinó en relación a la revisión de la medida cautelar presentada por la defensa de la ex servidora pública.

Mejía expuso que la resolución del juez de control violaba el derecho elemental de legalidad, el cual se encuentra constatado en el artículo 16 de la Constitución mexicana.

Ganther Villar habría justificado la medida cautelar de prisión preventiva justificada debido a una supuesta falta de arraigo de Robles Berlanga, puesto que la Fiscalía General de la República (FGR) afirmó que no se tiene plena certeza del domicilio de la ex funcionaria, por lo que existía el riesgo de que evada la justicia.

No obstante, el juez Tercero de Amparo consideró que tales argumentos no son suficientes, además de ser contradictorios, considerando que, por un lado, señaló que en la audiencia inicial se declaró que se conocía que Rosario Robles ha vivido desde hace 24 años en una vivienda ubicada en la alcaldía de Coyoacán, sin embargo, la FGR reveló un documento que se había obtenido de la licencia de conducir de la ex titular de la Sedesol, en la que se constataba que la misma habitaba en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Mientras que tras ello, se conocieron otros dos domicilios diferentes. No obstante, el juez de control indicó que el hecho de que se hayan documentado varias viviendas de Robles Berlanga, solo acredita que tiene más de uno, y esto no significa que no pueda llevar el proceso judicial en una de esas casas.

Al considerar que, las inconsistencias domiciliarias, hicieron que Villa Ceballos no concediera la medida cautelar a la quejosa, ordenó que se analice de nuevo el caso, pero esta vez procurando beneficiar a Rosario Robles, considerando que por su condición está en desventaja en cuanto a derechos y libertades se refiere.