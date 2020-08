Rosario Robles busca llevar proceso en libertad; juez admite amparo

Ciudad de México.-Una juez de Distrito en Materia Penal admitió a trámite la demanda de amparo interpuesta por los abogados de la exsecretaria de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles, en el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto, quien busca enfrenta el proceso penal en libertad que se le sigue en su contra.

De acuerdo a la información confirmada, los defensores de Robles presentaron el amparo que fue admitido el pasado 8 de agosto, en donde el acto reclamado por la ofendida a la autoridad es por la violación a los artículos 1,4,14,16,17, 18,19 y 20, apartardo "B", segundo párrafo de la Constitución de México.

Correspondió a la jueza María Dolores Núñez Solorio realizar la admisión de la demanda de amparo y fijar las fechas del 17 de agosto y 9 de septiembre, para la celebración de las audiencias incidental y constitucional, respectivamente.

Se recuerda que el pasado 3 de julio, por tercera ocasión en menos de dos meses, un juez federal rechazó admitir el amparo con el que Rosario Robles pretendía conseguir la prisión domiciliaria, en el proceso que le iniciaron por el caso de la llamada Estafa Maestra.

Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social (Sedesol) en el gobierno de Peña Nieto busca obtener prisión domiciliaria. | Reforma

Esta vez fue Augusto Octavio Mejía Ojeda, Juez Tercero de Distrito en Amparo de la Ciudad de México, quien descartó tramitar la demanda de garantías, argumentando que no cumple con las características de "caso urgente" para ser atendido durante la emergencia sanitaria.

Robles ha intentado infructuosamente llevar su proceso penal fuera del Penal de Santa Martha Acatitla; no obstante, que está imputada por un delito que no amerita prisión preventiva de oficio.Como no pudo conseguir la libertad provisional, ahora ha intentado la prisión domiciliaria y también se ha topado con pared.

El 21 de mayo presentó por primera vez su amparo contra dicho fallo, pero Jesús Chávez Hernández, Juez Décimo Tercero de Distrito en la materia, descartó admitirlo porque sostuvo que no era un caso urgente, conforme al último Acuerdo del CJF sobre la emergencia sanitaria.

La ex funcionaria volvió a presentar su demanda de garantías al día siguiente de que fue rechazada y la determinación del Juez Chávez fue la misma. Cuarenta días después, volvió a presentarla ante otro juzgador y la historia se repitió.

Robles está presa en el Penal Femenil de Santa Martha Acatitla desde el 13 de agosto de 2019, vinculada a un proceso por el delito de ejercicio indebido del servicio público.

