Rosario Robles dice que Peña Nieto y Meade sabían de Estafa Maestra

México.- Tras ser vinculada a proceso por dos delitos relacionados con el daño al erario de más de 5 mil millones de pesos, derivado de delitos de la Estafa Maestra, Rosario Robles, ex titular de Sedesol del sexenio pasado acusó que el ex presidente Enrique Peña Nieto y el ex secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade sabía de la llamada Estafa Maestra.

Lo anterior así fue señalado por la defensa de Rosario Robles, misma que además detalló que en repetidas ocasiones la ex titular de Sedesol se comunicó con Enrique Peña Nieto para informarle de las irregularidades que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) había detectado.

Este martes Rosario Robles fue vinculada a proceso por lo que se le otorgó prisión preventiva, la decisión del juez se dio tras una larguísima comparecencia ante el juez que comenzó este lunes [ayer] sobre las 16:00 horas (Hora Centro).

Asimismo se sabe que poco antes de su traslado, abogados de Robles defendieron la "inocencia" de su cliente y denunciaron una "persecución política", criticando especialmente la prisión preventiva dictada por el juez.

Tal y como me comprometí desde el día que fui enterada del citatorio enviado por la @FGRMexico, estoy aquí compareciendo ante el Juez Federal, dando la cara como siempre lo he hecho. Enterándome de las acusaciones de que soy objeto, para preparar mi defensa — Rosario Robles (@Rosario_Robles_) August 8, 2019

El lunes, durante su llegada al Reclusorio Sur para la comparecencia, Rosario Robles dijo: "Estoy aquí para presentar la defensa, para demostrar mi inocencia. (...) Confío plenamente en la autonomía del Poder Judicial".

Poco antes de su arribo, de un vehículo descendieron abogados de Robles con cajas llenas de expedientes para acreditar la inocencia de su representada, quienes acusaron al Ministerio Público Federal de no recibir los registros de los datos de prueba.

A raíz de ello, el juez reprendió a la Fiscalía General de la República (FGR) por no recibir los datos de prueba y decretó un receso.

Robles fue llamada hace dos semanas por la FGR a declarar para así responder por un presunto desvío de recursos públicos y por corrupción.

En respuesta, Robles acudió el pasado jueves a la cita en el Reclusorio Sur de la capital, segura de que de no sería detenida, para conocer el contenido de la carpeta de investigación en su contra en una audiencia de más de 10 horas en las que la FGR buscó que el juez la procesara.

Aquel día la defensa logró la suspensión del proceso para reunir más pruebas de su inocencia que presentó el lunes.

Robles fue secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (2015-2018) y secretaria de Desarrollo Social (2012-2015) durante el mandato del hoy expresidente Enrique Peña Nieto.

También fue jefa de Gobierno sustituta del Distrito Federal (1999-2000) por el izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD).

En 2017, el portal de noticias Animal Político y la organización Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad (MCCI) publicaron que el Gobierno de Enrique Peña Nieto había usado "empresas fantasma" para desviar recursos mediante convenios fraudulentos en una trama denominada la Estafa Maestra.

Este dinero habría sido entregado entre 2013 y 2014 a 186 empresas, pero 128 de ellas no disponían de la infraestructura ni de la personalidad jurídica para prestar servicios.