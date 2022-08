Rosario Robles festeja su liberación en casa con familiares y amigos

La defensa de Robles ha acusado a la FGR de violar sus derechos humanos y su debido proceso, pues desde que fue detenida señalaron que los delitos que le imputan no ameritaban prisión preventiva, además de haberle negado la libertad condicional en diversas ocasiones bajo el argumento de riesgo de fuga.

"Imagínate cuántas veces no imaginé este día, y no hay mejor regalo de cumpleaños que tener a mi madre en mis brazos , y sobre todo, saber que hoy va a dormir en su casa y que hoy va a poder abrazar a toda su familia en conjunto", expresó Mariana en entrevista con Azucena Uresti.

