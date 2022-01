Rosario Robles gana amparo: juez debe revisar si prescribió el delito del que la acusan

Rosario Robles incluso arremetió contra el presidente Andrés Manuel López Obrador y el fiscal Alejandro Gertz Manero, señalando que, a diferencia de otros, su hija no posee fábricas de chocolate o cientos de autos de lujo.

"Me tienen aquí por ser mujer, ya que hay otros funcionarios que están en libertad. Soy la única que está en la cárcel, aunque hay otros funcionarios que tenían el mismo nivel que yo, pero no han sido procesados", expresó.

En diciembre de 2021, el juez de control le negó por quinta ocasión la prisión domiciliaria a la extitular de Sedesol y Sedatu, bajo el argumento de que existe un alto riesgo de fuga y sus padecimientos de salud no reducen sus actividades funcionales.

De manera que el amparo ordena al juez dejar insubsistente la resolución emitida en la audiencia del 26 de octubre de 2020, señalando fecha y hora para la reposición de la audiencia y aclare si el delito en cuestión está prescrito o no.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.