Rosario Robles narra su nueva vida tras las rejas

A cinco meses de encontrarse tras las rejas en el penal de Santa Martha Acatitla y ser vinculada a proceso por el delito de ejercicio indebido de funciones públicas, la exsecretaria de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles, relata en lo que se ha convertido su vida.

Con siete kilos menos, portando el uniforme en línea de las reclusas del penal, así recibió Rosario Robles al periodista Héctor de Mauleón, quien logró encontrarse con la exfuncionaria después de tres intentos.

Robles admite su arresto la tomó desprevenida, y aun al verse tras las rejas, le costaba creer que esa era su situación.

Llegué a las ocho de la mañana, sin dormir, y todo estaba helado. Yo me sentía deshecha, tronada física y mentalmente. Me dormí varias horas y cuando desperté vi que todo era cierto. '¿Qué es esto?', me pregunté... Fueron días muy malos.