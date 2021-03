Rosario Robles no se quedó con los recursos de la "Estafa Maestra": defensa

México.- Sergio Arturo Ramírez, abogado de Rosario Robles Berlanga, extitular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), descartó que la exfuncionaria vaya a pagar los 5 mil millones de pesos que exige la Fiscalía General de la República (FGR) debido a que "está demostrado" que no se quedó con los montos desaviados.

Además de no tener los recursos, la defensa de Robles Berlanga, destacó que el delito por el que se le acusa "no es un delito que acepte la reparación del daño".

Las declaraciones de Ramírez durante una entrevista que concedió a Azucena Uresti de Grupo Fórmula vienen después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador considerara que la extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) debía "reparar el daño al erario público" que causó los diversos desvíos de dinero público en el caso "Estafa Maestra".

En su intervención para el medio de comunicación nacional, el abogado adelantó que Rosario Robles proporcionará a la FGR información muy importante acerca de cómo era que operaba la maquinaria que hizo posible la desviación millonaria. En este sentido, aseguró que tales datos son "contundentes".

La defensa aseveró que la información de la que es poseedora Robles Berlanga puede hacer que la exservirdora pública acceda a un buen puesto de cara a las autoridades judiciales para que, con ello, pueda obtener el beneficio de ser testigo colaborador, además de la figura de criterio de oportunidad.

No obstante, aclaró que de ninguna manera la exsecretaria pagará los 5 mil millones de pesos que solicita la Fiscalía por concepto de reparación del daño, puesto que el delito que se le imputa no admite que esto se lleve a cabo.

Sergio Arturo Ramírez subrayó que el no acceder a cubrir el monto total de los recursos tergiversados no quiere decir que se estén negando a que se haga justicia ni se debe a una actitud reacia a acatar las exigencias judiciales.

Robles y defensa plantearán acuerdos a la Fiscalía General de la República

El licenciado constató que la próxima semana empezarán a presentarse ante la institución que dirige el fiscal general Alejandro Gertz Manero, aunque aún quedan algunos detalles por afinar en este sentido, los cuales precisamente serán tratados en las futuras congregaciones. Adelantó que este fin de semana se llevará a cabo la primera reunión.

Ramírez aseguró que ya quedó demostrado que Rosario Robles no retuvo los 5 mil millones de pesos, de ahí que pedirá que el delito sea considerado como uno formal y no material, mismo que por naturaleza no requiere que se den los montos a la dependencia fiscal mexicana.