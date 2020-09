Rosario Robles obtiene suspensión definitiva contra la prisión preventiva

México.- Un juez federal otorgó a Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social, la suspensión definitiva contra la prisión preventiva que enfrenta la exfuncionaria por el fraude denominado “La estafa maestra”, informó su defensa.

Sin embargo, María Dolores Núñez Solorio, titular del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal, aseguró que el haber suspendido la prisión preventiva a Rosario no es sinónimo de poder ser libre, pues permanecerá en el penal femenil de Santa Martha Acatitla, donde se encuentra desde hace más de un año custodiada.

Núñez Solorio indicó que será necesario otro juicio para aprobar el amparo y considerar el proceso de libertad de Robles, luego de la orden de prisión preventiva que interpuso Felipe de Jesús Delgadillo Padierma.

Robles ha intentado infructuosamente llevar su proceso penal fuera del Penal de Santa Martha Acatitla; no obstante, que está imputada por un delito que no amerita prisión preventiva de oficio. Como no pudo conseguir la libertad provisional, ahora ha intentado la prisión domiciliaria y también se ha topado con pared.

El 21 de mayo presentó por primera vez su amparo contra dicho fallo, pero Jesús Chávez Hernández, Juez Décimo Tercero de Distrito en la materia, descartó admitirlo porque sostuvo que no era un caso urgente, conforme al último Acuerdo del CJF sobre la emergencia sanitaria.

Robles está presa en el Penal Femenil de Santa Martha Acatitla desde el 13 de agosto de 2019, vinculada a un proceso por el delito de ejercicio indebido del servicio público.