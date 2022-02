Rosario Robles permanecerá en prisión; delito en su contra no está derogado, señala juez

México.- Este viernes, el Poder Judicial Federal determinó improcedente el sobreseimiento en el delito de omisión ante casos de corrupción del que se señala a la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles Berlanga, al indicar que este no está derogado, por lo que la ex servidora pública permanecerá en prisión.

La ex funcionaria del gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto estaba citada a las 4 de la tarde de este viernes en el Centro de Justicia Penal Federal. No obstante, Robles Berlanga no quiso acudir. Sobre ello, su defensa argumentó que, tras contagiarse de Covid-19, había mantenido secuelas del contagio.

En el proceso judicial que se llevó a cabo, el juez Ganther Alejandro Villar resolvió que es improcedente el sobreseimiento en el delito de omisión ante casos de corrupción del que se le acusa a la también ex titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), al indicar que este no está derogado.

Leer más: Ratifican denuncia contra Hugo López-Gatell por manejo de la pandemia en México

Ante el fallo del juez Villar, Rosario Robles se ve obligada a permanecer recluida en el penal de Santa Martha Acatitla, centro penitenciario femenil en el que ha permanecido desde 2019 por el caso conocido como la "Estafa Maestra".

Pese a que la ex funcionaria había salido favorecida en el recurso para que el Poder Judicial revisar a profundidad si estaba o no prescrito el delito de servidores públicos y se aplicaba un control difuso de constitucionalidad, el juez resolvió que la omisión al desvío de recursos continua vigente, de acuerdo a lo determinado en el artículo 114 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Durante 2021, la defensa de Rosario Robles dio indicios de la posibilidad de que la ex servidora pública pudiera llevar el proceso que enfrenta en su contra en su domicilio, sin embargo, el cambio de medida cautelar le fue negado.

En diciembre del año pasado, el juez del Reclusorio Preventivo Sur confirmó la medida de prisión preventiva justificada contra la ex secretaria de Desarrollo Social, argumentando que el juez de amparo al que había apelado no precisó que debía anularse la medida, así como tampoco que debía llevar a cabo una diligencia en especifico.

Leer más: "Es el escándalo, tirar lodo": AMLO responde a denuncia del PAN contra su hijo por casona en Houston

Aunado a ello, el juez Ganther Alejandro Villar Ceballos refirió que existe un grave riesgo de fuga de parte de Robles Berlanga, señalando a su vez, que sus problemas de salud no disminuyen sus actividades funcionales.