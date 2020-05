Rosario Robles pidió salir de cárcel por síntomas de Covid-19

Ciudad de México.- La ex funcionaria bajo control de la justicia Mexicana, Rosario Robles, aseguró tener síntomas similares a los del coronavirus, según informes.

Por esta razón la ex titular de la secretarías de Desarrollo Social y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles, pidió a las autoridades, una vez más, poder llevar su proceso reclusivo en casa.

Actualmente en el Penal Femenil de Santa Martha Acatitla, la ex ministra de Enrique Peña Nieto dijo presentar fiebre, tos seca y dolor de cabeza.

Rosario Robles argumentó que es una persona mayor de 60 años, padece hipertensión, y renitis crónica, además de que no está imputada de un delito que merezca la prisión preventiva de oficio.

Niegan por tercera vez prisión domiciliaria a Rosario Robles https://t.co/hZa2Hl8bv5 pic.twitter.com/zdUDP1ujBW — Israel Mercado (@Israel_Mercado_) May 1, 2020

El juez de control, Ganther Alejandro Villar Ceballos, resolvió que, pese a las manifestaciones de la ex secretaria federal, no existen elementos para considerar que ésta corre riesgo, pues no padece una enfermedad terminal.

Sin embargo, no se tomó la medida solicitada, y el juzgado solicitó a la Dirección del Penal de Santa Martha Acatitla continuar proporcionando asistencia preventiva a Robles, y el tratamiento para el cuidado de su salud, atendiendo las necesidades especiales de su padecimiento.

AFP

La polémica ex funcionaria ya ha dejado en claro con sus varios intentos de que no desea permanecer en la cárcel por mucho tiempo, dadas las estratagemas legales en que ha incurrido.

Según datos recientes de la Secretaría de Salud, en México hay 20 mil 739 casos de Covid-19 y mil 972 fallecidos.

