Rosario Robles plantea que estaría en libertad "si no fuera mujer"

México.- Durante la audiencia celebrada la tarde de este jueves, la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles Berlanga, aseguró que "si no fuera mujer llevaría mi proceso en libertad".

La tarde de este día, la ex funcionaria del gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto ingresó al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, luego de que un juez ordenara se revisara su caso de nueva cuenta.

Frente al juez Ganther Alejandro Villar Ceballos, quien le dictó prisión preventiva justificada desde hace más de dos años, Robles Berlanga enfatizó que ella no tenía esperanzas de que la dejaran continuar su proceso bajo otra medida cautelar.

Leer más: Asiste Rosario Robles a nueva audiencia para definir si deja penal

En este sentido, reprochó que por ser "Rosario Robles" el Poder Judicial Federal la tiene "sometida", señalando que el asunto fuera diferente si ella no fuera mujer, afirmando que, de ser ese el caso, podría seguir el proceso en plena libertad.

“No esperaba otra cosa, así he estado sometida porque me llamo Rosario Robles. Tengo claro el tema, tal vez si no fuera mujer llevaría mi proceso en libertad”, expuso la ex servidora pública, tras que Villar Ceballos le negara, por segunda vez, imponerle la medida cautelar de prisión domiciliaria, como lo ha solicitado durante los últimos meses.

Fue durante los últimos minutos de la audiencia en el Reclusorio Sur, cuando el juez le dio la palabra a la ex secretaria de Desarrollo Social, cuando esta aprovechó la ocasión para reiterar su inocencia en los cargos que se le acusan por el caso conocido como la "Estafa Maestra".

“No se ha logrado comprobar el daño al erario. Ni tengo cuentas en el extranjero, no salí en los Pandora Papers ni desvío de recursos a través de universidades”, hizo hincapié.

Luego de que Ganther Alejandro Villar Ceballos diera el fallo en su contra, Rosario Robles, quien había mostrado una actitud calmada, dio cuenta de una postura más exaltada, al recriminar que su permanencia en el reclusorio femenil de Santa Martha Acatitla, en la Ciudad de México, se debe al hecho de que sea mujer, señalando que hay otros ex funcionarios de su mismo nivel que siguen en libertad.

“Me tienen aquí por ser mujer, ya que hay otros funcionarios que están en libertad. Soy la única que está en la cárcel, aunque hay otros funcionarios que tenían el mismo nivel que yo, pero no han sido procesados", refirió.

Aprovechó la ocasión para arremeter contra el presidente Andrés Manuel López Obrador y el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, señalando que, a diferencia de otros, su hija no posee fabricas de chocolate o cientos de autos de lujo.

Leer más: Vuelven a negar a Rosario Robles la prisión domiciliaria; dice juez que nada le impide seguir presa

Por último, sostuvo que si el Poder Judicial decidía que tenía que irse de nueva cuenta al centro penitenciario, lo haría, pero que no por ello dejaba de ser una "tremenda injusticia" en contra de su persona.