Rosario Robles presenta queja ante CNDH

CIUDAD DE MÉXICO.-La ex Secretaria Rosario Robles presentó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en contra del Ministerio Público Federal al acusar que ha faltado a su derecho al debido proceso.



"De manera sistemática, han fabricado pruebas, mentido y difamado a la ex funcionaria con el propósito de mantenerla en prisión preventiva e iniciarle un proceso judicial plagado de arbitrariedades por un delito que no amerita prisión preventiva oficiosa", indicaron sus abogados.





Para el Bufete Hernández Barros Abogados, la Fiscalía General de la República y el MP han estado lejos de cumplir con los principios de honradez y respeto a los derechos humanos de Robles.

Denuncian los abogados de Rosario Robles que su proceso esta plagado de arbitrariedades. | Reforma



"Al contrario, el MPF ha recurrido a mentiras, difamaciones y falsificaciones con el propósito de obtener resoluciones encaminadas a mantenerme privada de mi libertad, simulando apegarse a la ley", señaló la ex titular de la Sedatu y Sedesol, de acuerdo con un comunicado de los litigantes.



Robles pidió a la Ombudsperson Rosario Piedra admitir su queja e iniciar una investigación.



"Con su actuación tramposa y plagada de mentiras, el Ministerio Público Federal ha faltado a mi derecho al debido proceso", indicó.



"Ha violentado mi presunción de inocencia".

Asimismo, lo acusó de trato discriminatorio al señalar que en la llamada "Estafa Maestra" hay otros ex servidores públicos involucrados.