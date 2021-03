Rosario Robles propone declararse culpable a cambio de 6 años en prisión

México.- La extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) María del Rosario Robles Berlanga, aceptó declararse culpable por el delito de ejercicio indebido del servicio público y con esto, lograr una pena de seis años en prisión.

La también extitular de Sedatu lograría evitar que se lleve a cabo un juicio y que no se le pida la reparación del daño por 5 mil 73 millones de pesos a causa de "La Estafa Maestra".

Robles Berlanga ya había propuesto declararse culpable para hacerse acreedora a una sentencia no mayor a tres años de prisión, sin embargo, fue rechazada por la Fiscalía General de la República (FGR).

Es acusada dos veces de ejercicio ilegal del servicio público al omitir el blanqueo de 5 mil 73 millones de pesos de erario público en la administración federal del expresidente Enrique Peña Nieto. Esta falta se pena con hasta siete años en cárcel.

Cabe recordar que el juez solicitó a la dependencia imponer a Robles una sentencia de 21 años, es decir, siete por cada uno de los delitos de ejercicio ilegal del servicio y otros siete por supuestos agravantes.

El jurista argumentó que se trata de "un delito continuado". Lo comenzó en la Sedesol y siguió en Sedatu, con una supuesta clara intención de romper la ley mediante el desvío de millones del erario.

El proceso

El viernes pasado viernes 26 de febrero el juez Ganther Alejandro Villar Ceballos dio a Robles Berlanga un lapso de 30 días para negociar ante la FGR una salida anticipada del caso. En ese momento la mujer aseguró que fue discriminada y maltratada.

Detalló que no ha sido visitada por ministeriales para lograr un acuerdo en la prisión de Santa Marta Acatitla, donde se encuentra recluida.

“Por la afectación económica, familiar y de salud, porque cada día que paso en Santa Martha yo me estoy muriendo, quería abreviar este proceso, pedir el mismo trato que se le ha dado a otros, no pido un privilegio, todo el tiempo he hablado de cancha pareja y no la he tenido, y eso es lo que quiero que quede muy claro", dijo