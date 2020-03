Rosario Robles responde: "No compareceré mañana" ante diputados

Ciudad de México.-Ante la aprobación unánime de la Cámara de Diputados de juicio político contra la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, esta noche confirmó que recibió la notificación y advirtió no acudirá a comparecer ante el Pleno, debido a que se le avisó con menor de 24 horas de anticipación.

En su cuente de Twitter, la exintegrante del Gabinete del exmandatario Enrique Peña Nieto, señaló que "Deseo manifestar que NO me doy por notificada. No convalidaré este atropello. Apenas ayer a las 24 horas se venció el plazo que se me dio para presentar alegatos y ya había un dictamen sin ni siquiera analizar los de mi defensa".

Expresa: "Esta es la crónica de una sentencia anunciada que se realiza para distraer de los grandes problemas nacionales. Todavía hay personas que tenemos dignidad, por lo que no compareceré mañana pues se me avisa con menos de 24 horas de anticipación, vulnerando mis derechos".

Añadió que durante este acto procesal, dijo que "Esto es lo que dejé por sentado ahora que vinieron a notificarme a las 18:30 horas de este miércoles".

Las declaraciones de Robles son la respuesta a la Cámara de Diputados que se erigirá este jueves 19 de marzo, como Órgano de Acusación en contra de la ciudadana Rosario Robles Berlanga, luego de que la Sección Instructora concluyó que ha lugar a acusar a la ciudadana ante el Senado de la República.

En la resolución de las conclusiones de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados en el juicio político SI/LXIV/JP/01/2019 señala que: “Ha lugar a acusar ante el Senado de la República a la ciudadana María del Rosario Robles Berlanga o Rosario Robles Berlanga por actos y omisiones en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho, cometidos en el ejercicio de sus funciones de secretaria del Despacho durante el periodo comprendido entre el 1º de diciembre de 2012 y el 30 de noviembre de 2018.

Ello, agrega, en violación de los artículos 126 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su reglamento”.

En consecuencia, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Laura Angélica Rojas Hernández, dijo: “esta presidencia convoca a las y los diputados integrantes de esta LXIV Legislatura a celebrar sesión en la que esta Cámara se erigirá como órgano de acusación en contra de la ciudadana Rosario Robles Berlanga, el jueves 19 de marzo de 2020, de conformidad con lo que establece el artículo 18 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria y comuníquese al denunciante y a la imputada”.