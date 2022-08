Rosario Robles rompe el silencio tras ser liberada; pide justicia para mujeres presas

"Por lo pronto, sumo la causa de la justicia a las tantas por las que he luchado a lo largo de mi vida. Rosarios hay muchas y hay que conseguir su libertad ", concluyó en su artículo.

De acuerdo con la exfuncionaria, esto indica que las causas que llevan a la mayoría de las personas a prisión no están en la pobreza , sino que se requiere de medidas de prevención con ayuda del conocimiento científico.

"Esto es totalmente falso. Es un engaño. Basta con ver las cifras de incidencia delictiva para darnos cuenta de que ésta no es la solución", sentenció.

La extitular de Sedesol y Sedatu aseveró que a las personas en prisión preventiva se les viola su presunción de inocencia "por la estigmatización que representa", pues asegura que esta medida cautelar no es la excepción, sino el caso de muchas mujeres que "después de años salen absueltas, pero ya nadie repara el daño que se les ha hecho".

" Jamás me había tocado vivir la injusticia en carne propia y conocer desde las entrañas lo obsoleto, punitivo y arbitrario del sistema penitenciario de nuestro país, que lejos está de lo que han emprendido en este aspecto los países más democráticos y defensores de los derechos humanos", señaló.

"Este 13 de agosto se cumplieron 3 años de que estuve privada de mi libertad y por fin hoy puedo celebrar que se hizo justicia . Lo que dije desde el primer momento se hizo realidad. Me presenté sin rehuirle a la justicia, señalé que estaba dispuesta a comparecer ante las autoridades porque el que nada debe nada teme, pero que tenía derecho a seguir mi proceso en libertad", escribió Rosario Robles.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.