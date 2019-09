Roxana Rubio quiere la Mesa Directiva del Congreso de Sinaloa

Sinaloa.- La diputada del PAN, Roxana Rubio Valdés, aspira a ocupar la presidencia de la Mesa Directiva, tal declaración fue dada, luego de aclarar las especulaciones sobre un posible nombramiento como coordinadora de la bancada panista en el Congreso del Estado.

La panista afirmó que, no ha sido notificada ni informada de tal determinación y que, además, no ha sostenido ningún acercamiento con la nueva diligencia de Juan Carlos Estrada.

“Hasta ahorita no me han notificado mientras que a mí no notifiquen no es real, no ha habido ningún acercamiento siempre me he manifestado que estoy dispuesta a dialogar con ellos por el bien del PAN”. dijo.

Declaró que, en caso de que se le diera la coordinación de la bancada, no podría fungir ni cumplir con sus aspiraciones en la presidencia de la Mesa Directiva en el segundo periodo ordinario de sesiones, puesto que la Ley Orgánica no lo permite, sin embargo, agregó que, al PAN le conviene que una diputada de su partido ocupe una de las mayores autoridades el Poder Legislativo y tal cuestión, debería ser considerada por el dirigente del PAN, Juan Carlos Estrada.

“Estamos esperando a Octubre a ver cómo se dan los tiempos, me interesa la mesa, eso todos lo saben y en algún acuerdo podría tenerla, hasta ahorita no soy la coordinadora y hay que esperar los tiempos, imagínate tener la Mesa Directiva con Acción Nacional eso es un plus para el partido y eso lo tiene que tomar en cuenta el dirigente”, dijo.