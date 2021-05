Rubén Rocha Moya: La campaña ya la ganamos en Sinaloa; ahora falta cuidar la elección

Los Mochis, Sinaloa.- La campaña ya la ganamos y eso lo muestran las encuestas serias como la del Debate y la JP Morgan, ahora lo que nos falta es cuidar la elección de quienes siempre se la han robado, afirmó Rubén Rocha Moya.

Al presidir el acto de campaña con las estructuras de los partidos Morena y PAS en Ahome, el candidato a la gubernatura de Sinaloa de Morena-PAS llamó a los sinaloenses a votar de 4 de 4, en alusión a los procesos que se desarrollarán para la elección de gobernador, alcaldes, diputaciones locales y diputaciones federales.

Rubén Rocha Moya llamó a los militantes a defender el movimiento que se inició cuando ganaron la elección en el 2018 y esto lo harán no efectuando el voto cruzado, ya que esa es una práctica deshonrosa.

Lamentó que desde el Ayuntamiento algunos compañeros estén dando indicaciones para que no voten por uno de los candidatos.

“Los que son de nuestro movimiento y llaman a no votar por uno de los candidatos están traicionando el movimiento. No vamos a permitir que nos fracturen el movimiento, pues los cuatro candidatos; diputado federal, diputados locales, presidente municipal y gobernador somos los cuatro de cuatro y no podemos comulgar con el voto cruzado, ya que este es un movimiento que tiene convicciones y esta comprometido a transformar de fondo a Sinaloa y a Ahome.

Opinión de las encuestas

Sobre la encuesta publicada por El Universal que aparentemente da un empate técnico con Mario Zamora Gastélum, candidato de la coalición PRI, PAN y PRD, Rocha Moya afirmó que esta encuesta está “cuchareada”.

El candidato por Morena a la gubernatura de Sinaloa señaló que se encuentran muy arriba en los números tanto a nivel estatal como en los 5 municipios más importantes debido a que los tienen muy bien monitoreados.

Indicó que encuestas serias muestran lo que realmente está sucediendo en Sinaloa. Está bien la publicada por JP Morgan, encuestadora de nivel internacional y podría decirse la más importante de Latinoamérica, que nos dio 13 puntos de ventaja y extrañamente de eso nadie me ha preguntado.

Cuchareada la encuesta El Universal. Yo digo que la encuesta del Debate está bien, coincide con nosotros.”

No obstante, a los buenos números que traen, de acuerdo a lo que dicen las encuestas y las propias mediaciones que realizan, Rocha Moya dijo que no se sienten confiados, ya que posteriormente a la etapa de cierre, ahora será necesario cuidar la elección.

A pregunta expresa de qué hay que cuidar la elección, Rocha Moya fue directo al señalar que hay que cuidarla de quienes siempre se la han robado. De la ciudad de Los Mochis se fue a Choix y cerró campaña allá.