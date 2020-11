Rubén Rocha Moya niega y califica de guerra sucia los señalamientos en su contra

Sinaloa.- Al afirma que se trata de una campaña sucia en su contra, el senador Rubén Rocha Moya negó tajantemente que los empresarios Agustín y Enrique Coppel estén detrás de sus aspiraciones políticas o intenten a través de él tomar el control de Morena en Sinaloa, como lo señaló un periodista este miércoles durante la mañanera del presidente Andrés Manuel.

“Es una campaña sucia, porque él (periodista) hace aseveraciones muy terroríficas. Sabemos, dice, que los Coppel le financian la campaña al senador Rocha, pero yo no estoy en campaña, no estoy haciendo nada, no me muevo por el estado, ni en campaña, ni produzco, no estamos en tiempos de campaña, no hay campaña que me financie nadie, por supuesto que los Coppel tampoco. Nadie me financia a mí una campaña que no estoy haciendo. No necesito dinero y si van y me esculcan, no tengo dinero, no estoy atesorando ni estoy buscando a ver quién me da para ir guardando”, respondió el legislador morenista.

Y es que el periodista, se refirió a los hermanos Coppel como quienes habrían estado detrás financieramente de la llamada Operación Berlín, que fue una campaña sucia en contra de López Obrador en 2016.

Guerra sucia

Cuestionado sobre la intención de estos señalamientos, Rocha Moya afirma que se trata de una guerra sucia orquestada por los mismos que repartieron en Sinaloa unos volantes en donde dicen que él y los Coppel son un peligro para AMLO.

Y al preguntarle sobre los autores, refiere que no les gustaría ser irresponsable ni señalarlos, “porque finalmente, ellos, si esa es la manera de promoverse y hacer las cosas, que lo hagan bajo su estricta responsabilidad y riesgos”.

¿Pero sí sabe usted quiénes son?

Sí, han sido demasiado evidentes, pero no los quiero tomar como mis adversarios. Es evidente una campaña, porque ese es un periodista de aquí de la Ciudad de México que le dieron una información, lo claro es que el presidente se refirió a las campañas negras y en eso engloba porque pudo haber dicho sí… pero el presidente me conoce, me ha tratado desde 1998 y yo he estado cerca de él en épocas de campaña, él sabe muy bien. Va a tener poco efecto alguien que me quiera desprestigiar, el presidente sabe de mí.

El senador Rubén Rocha admitió tener relación y cercanía con los Coppel así como con otros empresarios de Sinaloa, “y por supuesto, tengo una cercanía grande con los pescadores, con los productores agrícolas, con los ganaderos, etcétera, yo me reúno con ellos, con los constructores, con los deportistas, así me reúno con la gente. Si estás en Sinaloa y eres un hombre que está en sector público te deben interesar todos”.

El dos veces candidato a la gubernatura de Sinaloa reafirmó su negativa total y tajante a los señalamientos que apuntan a una injerencia y apoyo financiero de parte de los hermanos Coppel hacia sus aspiraciones políticas.

“La niego total y tajantemente. Y no voy a ir muy lejos para que la gente se dé cuenta que así es, yo no estoy haciendo compromisos con nadie. En primer lugar, los que siguen pensando que para hacer una campaña te tienes que vender con medio mundo, esas eran las cosas que hacían antes, el que se metía a hacer una campaña empezaba a recaudar dinero con medio mundo y hacer compromisos con medio mundo, pues yo no estoy haciendo eso, nosotros somos otra cosa, somos diferentes, como lo dice el presidente, no tenemos por qué andar recaudando dinero ni hacer compromisos, ni hipotecar nada que no es de nosotros, el sector público, el patrimonio del estado es del pueblo, no de nosotros”.