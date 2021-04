Rubén Rocha Moya promete convertir los helicópteros de gobierno en ambulancias aéreas

Sinaloa.- En lugar de andar paseando a gobernadores y sus familias, los helicopteros del gobierno del estado serán parte de un sistema de atención a urgencias, dijo el candidato de Morena y el PAS a la gubernatura de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

No al uso de vehículos ostentosos como gobernantes ni a moverse de forma permanente en helicóptero, señaló el candidato Rubén Rocha Moya, quien advirtió que, de convertirse en gobernador de Sinaloa, impulsará un programa coordinado con instituciones médicas para emplear estas aeronaves del gobierno del estado como ambulancias aéreas para salvar vidas.

“Los helicópteros en lugar de andar paseando a los gobernantes y a sus familias, hay que usarlos sobre todo como un programa que vamos a instalar, un programa de urgencias, de emergencias, que ayer justamente lo platicaba con el gremio médico”, dijo este sábado desde Aguaruto, Sinaloa el candidato de Morena y el PAS a la gubernatura.

No al cultivo de la imagen personal

En su evento de campaña de este sábado, el senador morenista con licencia recordó que la Cuarta Transformación (4T)se identifica por dos temas centrales, “el combate a la corrupción y tener un gobierno austero, no frívolo, que no haga dispendios, que no gaste en lo que no se necesita”, pues sostiene que muchos problemas se pudieran resolver si no se gastara en lo que solo cultiva la imagen y la personalidad de los gobernantes.

Rocha Moya cuestionó el uso de vehículos lujosos por parte de los gobernantes y dijo: “Que no tengamos que estar usando vehículos ostentosos, movernos permanentemente en el helicóptero, ese es un tema central.

Los helicóptero debiéramos, y para eso tenemos un programa central, convertirlos en ambulancias aéreas, que eso es lo que va a permitir que logremos salvar muchas vidas en los accidentes aquí en las carreteras, porque se mueren muchas veces los accidentados por la falta de oportunidad en la atención, para cuando van por ellos por tierra y cuando regresan, ya murieron en la ambulancia.

Insistió en la importancia de tener un sistema de atención a urgencias debidamente coordinado por las instituciones y que haya capacidad para salvar vidas.

Cabe recordar que hace unos días, Sergio Torres Félix, candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura, se comprometió a que, de ganar, él venderá los aviones y helicópteros propiedad del gobierno del estado, además de la casa de playa en Altata al servicio del gobernador.