Rubén Rocha acusa a Quirino Ordaz de "campaña negra" en Sinaloa

Culiacán, Sinaloa.- Durante su visita al distrito 15 del municipio de Culiacán, el candidato de PAS-Morena a la gubernatura de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, sostuvo un encuentro ciudadano en el fraccionamiento La Estancia y varias colonias circunvecinas, donde responsabilizó al gobernador Quirino Ordaz Coppel, a Enrique Coppel y a Heriberto de hacer una “campaña negra”.

El evento estuvo presidido por la candidata de ese distrito, María Victoria Sánchez Peña; el candidato a la presidencia municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro; acompañado por la senadora Imelda Castro Castro y el presidente del Partido Sinaloense, Héctor Melesio Cuen Ojeda.

“La inconformidad de los de enfrente de ir rezagados en la preferencia de la gente por votar a favor del PAS-Morena y, sobre todo, por el Dr. Rubén Rocha Moya para que sea el próximo gobernador de Sinaloa, ha desatado una serie de ataques hacia nosotros, que llevamos más de 30 puntos de ventaja. Es algo que no pueden aceptar, esto es resultado de lo que hemos sembrado durante más de dos años. En política, el trabajo se hace antes, y hoy estamos cosechando lo que sembramos”, manifestó Héctor Melesio Cuen Ojeda.

La senadora Imelda Castro Castro afirmó que este proceso electoral es una elección de refrendo para los candidatos de Morena y ese será volverle a dar a Andrés Manuel López Obrador la mayoría para ser las reformas estructurales que necesita el país.

“Hoy, quiero denunciar a los empresarios que están llamando a no votar por nosotros porque no quieren perder sus privilegios si ganamos nosotros, Enrique Coppel, Heriberto Félix y compañía son personas que han tenido privilegios en otros Gobiernos, esos llamados son llamados al odio. Desde aquí les hacemos un llamado y nosotros no vamos a perseguir a nadie, les digo desde este foro, los programas del presidente López Obrador no van a poder quitarlos; los apoyos que el presidente López Obrador les da a los pobres les beneficia a ellos, ya que con ese dinero le dan abonos de los que compran. Desde de aquí les digo, espero que no cultiven el odio, que no cultiven las campañas sucias”, dijo Rubén Rocha Moya.

Acusación

Rocha Moya dijo: “Estos ataques están encabezados por el propio gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, su gabinete, con el secretario de Agricultura, el secretario de Pesca fue ayer (viernes) a un acto de campaña del candidato del PRI siendo viernes y llamando al voto”.

Denuncia

El abanderado de Morena y PAS señaló: “hoy, lo denunciamos ahora aquí, que se atengan a las consecuencias. Responsabilizamos a Quirino, Enrique Coppel y Heriberto Félix de la campaña negra”.

