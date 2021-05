Rubén Rocha desaparecerá la "cuota liga" y reactivará el Hospital Integral de El Carrizo, Sinaloa

Los Mochis, Sinaloa.- El candidato a la gubernatura de Sinaloa por la alianza Morena-Partido Sinaloaense, Rubén Rocha Moya, anunció la implementación de créditos oportunos, suficientes y baratos para agricultores, ganaderos y pescadores; la desaparición de la llamada “cuota liga”; la reactivación del Hospital Regional de El Carrizo; y la construcción de dos carreteras a campos pesqueros de Ahome.

“Fíjense ustedes el absurdo, que aquí somos productores primarios, la agricultura, la pesca y la ganadería, son nuestra vocación, en México nos conocen por productores de alimentos, y en el presupuesto estatal no existe ningún rubro, ningún renglón ni una clave, que tenga dinero para apoyar a los agricultores, a los ganaderos y a los pescadores”, puntualizó el candidato Rubén Rocha Moya al encabezar un foro con productores agrícolas y vecinos de El Carrizo.

En el foro participaron Baltazar Hernández Encinas, con el tema problemática agropecuaria; Mauricia Ayala Valenzuela, sobre necesidades de servicios públicos; Obed Verduzco Morales, con una propuesta de política agrícola; y Georgina Lozano, como portavoz de las mujeres de El Carrizo, quienes en sus narrativas delinearon los principales problemas y demandas de ciudadanos y los sectores productivos de la región.

Rubén Rocha Moya respondió afirmativamente a cada uno de los problemas y peticiones planteadas, y en el caso de los sectores productivos señaló que su gobierno va a destinar un recurso etiquetado para apoyar en temas centrales a los productores, como préstamos que tengan tres condiciones, que sean oportunos, suficientes y baratos.

“Estoy completamente seguro de que el Estado tiene dinero para apoyar a los productores, a los pescadores y a los ganaderos, y lo vamos a hacer, vamos a crear un sistema financiero con las condiciones para créditos con las condiciones mencionadas, vamos a crear un sistema de comercialización para establecer precio piso, y que no estén con el Jesús en la boca los productores”, aseguró.

En el tema agrícola y a pregunta expresa, anunció que en cuanto llegue al gobierno inmediatamente eliminará la llamada “cuota liga” que los bodegueros les descuentan del pago de sus cosechas a los productores agrícolas.

Caseta de peaje en San Miguel

A la demanda ciudadana de que reubiquen la caseta de peaje de San Miguel, porque es muy costosa para el tránsito de los vecinos de la región, respondió que se analizará la posibilidad de cambiarla de lugar, o bien, hacer un censo de usuarios para reducirles o quitar el costo a los pobladores.

Hospital Integral de El Carrizo

Una de las principales demandas de los ciudadanos fue que se reactive el “elefante blanco” en que está convertido el Hospital Integral, debido al abandono de los gobiernos del PRI, por lo que el candidato se comprometió a echarlo a andar en cuanto asuma la gubernatura, dotándolo de equipamientos, medicamentos suficientes y, por supuesto, personal médico para la atención oportuna y eficiente de los pacientes.

Mejores servicios públicos

Previo al foro en El Carrizo, Rocha Moya se reunión con vecinos de la colonia Benito Juárez en Los Mochis, a quienes les dijo que harán sinergia entre el estado y el municipio para atender los rezagos de agua potable, drenaje, pavimentación y áreas verdes en las colonias y fraccionamientos de nuestra entidad, “vamos a cumplir acuérdense ustedes que somos de los partidos que no roban, no mienten y que no traicionan, no vamos a mentirles”.