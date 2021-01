Rubén Zuarth, presidente del PRI en Chiapas, da positivo a Covid-19

Chiapas.- El presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Chiapas, Rubén Antonio Zuarth Esquinca, informó que dio positivo a la prueba de Covid-19 que se aplica de forma periódica.

Desde su cuenta oficial de Twitter, el dirigente estatal del PRI confirmó su contagio la tarde de ayer lunes, al tiempo que aseguró sentirse "bien y sin síntomas".

El exsenador por Chiapas agregó que se mantendrá confinado y atendiendo sus labores a distancia, como lo indican los protocolos sanitarios.

Como cada 15 días, me realice la prueba del #COVID19. Les comparto que está vez el resultado fue positivo. Me siento bien y sin sintomas, siguiendo todos los protocolos de salud, me mantendré aislado y realizaré las actividades inherentes a mi responsabilidad de manera virtual (sic)", escribió.