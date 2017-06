Rubí, la regidora que cambio de identidad de género

Guanajuato.- El deseo de ser identificada como se siente se convirtió en una realidad para Rubí, la regidora transgénero del Ayuntamiento de Guanajuato; concretó su cambio de identidad del género masculino al femenino en una oficina del Gobierno de la Ciudad de México.

Rubí tramitó el cambio de identidad en la CDMX porque dice que en Guanajuato el Gobierno estatal se ha negado a autorizarlo y hasta impugnó dos amparos que un juez del Poder Judicial de la Federación otorgó a dos chicas “trans” para tal efecto.

La regidora, nacida en esta capital, dijo estar feliz porque en cualquier momento recibirá una nueva acta del Registro Civil con el nombre que eligió: Rubí Anayanzi Suárez Araujo, y se irá al archivo del Registro Civil en resguardo su acta de nacimiento primigenia, en la que lleva el nombre de José Luis Suárez Araujo.

Rubí Anayanzi Suárez Araujo. Foto: Zona Franca

Ahora, agregó, tendrá que ser llamada por su nombre oficial, y no como si se tratará de un “alias”.

“Es algo muy bonito porque, creémelo que, quitar esos estereotipos de la gente machista, leer esos comentarios tan espantosos en redes sociales, como ‘el regidor José Luis Suárez Araujo, alias Rubí’, o ‘como se dice llamar Rubí’; la verdad esos comentarios sí te afectan emocionalmente, y no puedes ponerles un alto porque es la cruda realidad que ellos mismos te van enfrascando”.

Rubí es fundadora y representante del Colectivo Rubí, AC, defensora de los derechos de la comunidad LGBTTTI en la entidad, y regidora del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

“Me siento contenta, me siento feliz, porque al final de cuentas les voy a decir: ‘Miren, aquí está, me tienen que decir Rubí, me tienen que llamar Rubí, y tienen que respetar mi derecho a la identidad de género’”, comentó.

El sábado pasado participó en la Marcha del Orgullo LGBTTTI en la Ciudad de México y realizó el trámite administrativo de cambio de identidad de género en su acta de nacimiento en el módulo “Abogado en tu Casa” ubicado en la Glorieta La Palma, en la que fue atendida por la coordinadora del organismo que se llama Nichte.

Rubí, la regidora transgénero. Foto: tabascohoy

Suárez Araujo explicó que el procedimiento se documentó y hará un documental para concientizar a la gente, a los legisladores de Guanajuato de qué es lo que tiene que vivir una chica 'trans' para hacer el cambio de identidad de género en esta entidad.

Señaló que integrantes de la asociación civil “Rubí” que representa, en total han promovido seis amparos por la negativa del Ejecutivo a realizar el cambio de identidad de género, dos de ellos en revisión. Cada amparo se va a llevar seis meses de trámite.

En la Ciudad de México el procedimiento fue muy rápido y “súper fácil”; Rubí explicó que en dos días quedaría concretado, incluso desde allá se enviará la documentación al Registro Civil del estado de Guanajuato para que le sea entregado, describió.

La regidora, de 30 años de edad, entregó su acta de nacimiento primigenia, comprobante de domicilio y credencial de elector; y llenó unos cuestionarios en los que respondió diversas preguntas, entre éstas: ¿Cómo te quieres llamar, cuál era tu nombre con el que fuiste registrada, tu cambio de identidad de género por qué lo quieres hacer?, ¿desde los cuántos años?

Rubí comentó que desde los 10 años soñaba con cambiarse el nombre, pero no se podía, era un tema muy controvertido, que en su familia ni siquiera lo tocaban.

Decidió llevar el nombre de Rubí porque, dijo, que es parte de su vida; “de una guerra incansable, como una piedra hermosa, una piedra muy fuerte, un color vivo, brillante; algo que me representara a mí, como esa guerrera que llevo adentro. Y el de Anayanzi que significa ‘lluvia de estrellas’ la verdad me gustó mucho”, compartió.

El 10 de marzo de 2016, al rendir protesta como suplente del regidor propietario, Julio César Sánchez, quien fue separado del cargo, la edila presentó un punto de acuerdo al cabildo para que en lo sucesivo se le llamará Rubí Suárez Araujo, que fue aprobado por unanimidad por los integrantes del Ayuntamiento, por lo que todas las actas y documentos oficiales los firma con ese nombre, aunque en la elección constitucional se le eligió con su nombre masculino que aparece en su acta primigenia.

Fuente: EL UNIVERSAL