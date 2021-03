Rumores de supuesto candidato en Mazatlán busca desestabilizar militancia: Bojórquez Mascareño

Sinaloa.- La supuesta designación de Luis Guillermo Benítez Torres como candidato de Morena a la presidencia municipal de Mazatlan son solo rumores que buscan desestabilizar la militancia del partido, aseguró Elsa Isela Bojorquez Mascareño, aspirante a la candidatura a la alcaldía por parte del Movimiento de Regeneración Nacional.

Hasta este día, la dirigencia nacional de Morena no había dado a conocer oficialmente quien será su representante para contender por la Presidencia Municipal el próximo 6 de junio.

La precandidata a la alcaldía, aseguró que hasta el momento no había recibido ninguna notificación oficial por parte de su partido, en torno a quien será el candidato que aparecerá en las boletas paea las votaciones a alcalde, así como para diputados locales y federal.

"Los rumores para eso son, para que se distribuya un rumor, pero oficialmente no se ha dicho nada, a mí me hablaron el día 15 para que estuviera en una reunión virtual, para el día 16, donde iban estar los comités nacional de elecciones y más noche me mandaron un mensaje diciendo que se posponía por el acuerdo que sería para el día 21, hasta ahí lo oficial".

Recientemente, la aspirante a la alcaldía comentó que el miércoles le solicitaron enviar el último fallo del 16 de febrero por parte de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, por lo que la candidatura se encuentra en el aire aún.

Bojorquez Mascareño, señaló que Morena definirá su candidato a través del mejor posicionado ya sea hombre o mujer, lo cual la hará que su rostro aparezca en las boletas de la jornada electoral entrante.

Aunque no cuenta con información de la consulta para determinar quién será el candidato del partido, aseguró tener el respaldo de la militancia y de los diversos sectores del municipio para ser quien represente a Morena en las elecciones a alcalde.

Dijo estar animada en el actual proceso de su partido, pese a los rumores de que ya hay un candidato definido, lo cual es una simple especulación que busca bajar los ánimos de quienes desean sea una mujer la que los representante en los próximos comicios.

En otro orden de ideas, Elsa Isela Bojorquez Mascareño, mencionó estar al pendiente del seguimiento del caso Instituto Municipal del Deporte, que actualmente es investigado por el Órgano Interno de Control.

No descartó que la salida de Humberto Álvarez Osuna de la titularidad del IMDEM, se deba para evitar posibles obstrucciones a las indagatorias que actualmente realiza el OIC, lo cual es una mera hipótesis.