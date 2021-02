Ruth Zavaleta será la candidata de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Guerrero

Guerrero.- Durante los trabajos de la Comisión Nacional, erigida en Asamblea Electoral de Movimiento Ciudadano, el coordinador nacional, Clemente Castañeda Hoeflich, presentó a Ruth Zavaleta Salgado, como la candidata a la gubernatura en el estado Guerrero.

Clemente Castañeda, afirmó que la incorporación de Ruth Zavaleta al proyecto es de orgullo, ya que es un referente no solo en su estado, sino también a nivel nacional, al destacar por su genuina convicción de construir un mejor país.

“Ruth Zavaleta es una mujer que se ha forjado en la academia, en el servicio público y en el ambiente legislativo, siempre comprometida en los espacios donde le ha tocado servir y representar a las y los mexicanos, trabajando incansablemente en la protección de los derechos de las mujeres, el combate a la corrupción, el fortalecimiento de nuestras instituciones democráticas, por mencionar algunos de sus muchos temas de interés. Reconocemos en ella, a una persona que con firmeza y energía ha demostrado defender sus convicciones en todo momento”, señaló.

Castañeda Hoeflich, reconoció que a Zavaleta Salgado la acompañan miles de personas que buscan construir un mejor futuro para Guerrero. “El proyecto de Ruth Zavaleta es una apuesta a dejar el pasado atrás; a dejar de creer que sólo hay dos opciones, los malos y los peores; hay una tercera vía para los ciudadanos y ciudadanas comprometidas en construir un mejor futuro para Guerrero y para México'', sentenció.

En su turno, Ruth Zavaleta agradeció la oportunidad y afirmó que pase lo que pase, estará del lado de Movimiento Ciudadano, porque su causa es México y dentro de las causas está defender los derechos de las mujeres.

Aunque Zavaleta Salgado lleva algunos años alejada de la política, reiteró que en ese tiempo se ha dedicado a luchar por los derechos de las mujeres, para que tengan acceso a la justicia y la libertad de decidir de su cuerpo.

“Las mujeres somos más del cincuenta por ciento, no lo queremos todo, queremos solo el cincuenta por ciento, el cincuenta por ciento del amor, cincuenta por ciento de la justicia, el cincuenta por ciento de todo; porque nos lo merecemos, porque somos iguales, y hoy esa la lucha de las mujeres en México, llegó a Movimiento Ciudadano”, enfatizó.

“Agradezco profundamente que me den la oportunidad de darle voz, a todas aquellas mujeres que no son escuchadas y decirles sí les creemos, sí creemos que las han violentado, sí creemos que merecen justicia. Guerrero no merece que un hombre que representa los peores vicios de la sociedad quede al frente”, sentenció.

“Es el turno de que en Guerrero gobiernen las mujeres y se transforme el estado, ,mi trabajo es construir y transformar la vida de los y las guerrerenses, ya que esa es la causa de la política. Mi lucha es para Guerrero, para que las mujeres tengan justicia y libertad”, finalizó.

Con información de Movimiento Ciudadano