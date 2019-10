SAT aclara supuesto perdón de impuestos a narcotraficante

México.- Margarita Ríos-Farjat aclaró el supuesto perdón de impuestos a un narcotráficante, tal y como lo habría anunciado el periódico Reforma al que el presidente Andrés Manuel López Obrador desmintió.

La directora señaló que es un tema técnico y complejo, por lo que pudo haber confusión.

Explicó que se realizó una "baja contable", lo cual "no significa que sea perdonado, lo que hacemos es ponerlo aparte para dedicarse a los créditos que podemos cobrar hoy, por la recaudación".

Para no contabilizarlo debe cumplir con dos requisitos, que no se puede localizar o porque no tiene bienes. Esto no significa que se le da un trato preferente, en el momento en que se señale cuáles son sus bienes, en ese momento se vuelve a dar de alta