SCJN anula delito de ultrajes a la autoridad en Veracruz; cientos de presos deberán ser liberados

"Imagínense que yo esté denunciando por ultrajes a la autoridad ¿cómo es que se llamaba antes? Faltas administrativas por insultos o ultrajes al buen gobierno, o faltas a la autoridad, algo así, no. La gente tiene, yo siempre lo he sostenido, un instinto certero, sabe bien lo de las causas, y lo que pasa con los partidos del bloque conservador es que están muy nerviosos, cualquier cosa les molesta y se entiende", opinó el presidente de México.

" Hay que poner por encima siempre a las libertades, y el respeto a la autoridad se gana , cuando no se respeta a alguna autoridad se le insulta, se cometen excesos, el que lo hace se descalifica, ya en nuestro tiempo, yo por eso no contesto ni insulto", declaró AMLO en La Mañanera de este miércoles.

Gracias a esta resolución, todas las personas que hayan sido imputadas desde el 12 de marzo del año pasado en Veracruz por delitos de ultrajes a la autoridad y espionaje contra las Instituciones de Seguridad Pública, podrán solicitar al juez el sobreseimiento de su caso, cuyo proceso ya no puede continuar.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.