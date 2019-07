SCJN declara inconstitucional fijar penas con salarios mínimos

Ciudad de México.-La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en sesión del Tribunal Pleno, invalidó el artículo 206 TER del Código Penal para el Estado de Veracruz, toda vez que en éste se establecía la penalidad en función al objeto material del robo, con base en el salario mínimo general vigente en el lugar y fecha de la comisión del evento criminal.



De acuerdo a los magistrados, lo anterior vulnera los artículos 123, Apartado A, fracción VI, de la Constitución Federal y Cuarto Transitorio de la reforma constitucional del 27 de enero de 2016, en la que se creó la unidad de medida y actualización (UMA), como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes, por lo que el salario mínimo ya solamente puede ser utilizado para fijar los ingresos de los trabajadores y no como referencia para otros fines.

En un comunicado la Corte señala que la acción de inconstitucionalidad 78/2016 fue promovida por la Procuraduría General de la República , demandando la invalidez del artículo 206 TER del Código Penal para el Estado de Veracruz, publicado en la Gaceta Oficial de esa entidad el 3 de agosto de 2016.

La SCJN destaca que el salario mínimo no debe de utilizarse para otros fines, y solamente aplica para fijar los ingresos de los trabajadores.

Correspondió al ministro Pérez Dayán que la Corte resolvió declarar la invalidez de este artículo, en donde se estipula el monto de se fijará el monto de la reparación de daño moral basado en salarios mínimos.

Es inconstitucional la disposición del Código Penal de Veracruz en la que se fijan penalidades con base en el salario mínimo general vigente en el lugar y fecha de la comisión de delito.

Por otra parte, el pasado 26 de junio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación abordó en sesión del Tribunal Pleno y validó la reforma a la Constitución Política del estado de Michoacán, por virtud de la cual se aumentó de cuarenta a cincuenta años el límite máximo de pena de prisión para los delitos locales.

La SCJN aclaró que el salario mínimo no debe de utilizarse para otros fines. | Pixabay



Ello al considerar que la norma controvertida no viola el principio de progresividad en su vertiente de no regresividad, en tanto que no significa disminución o retroceso en la salvaguarda de derechos humanos, tales como la reinserción social y el derecho a que no se impongan penas excesivas, inusitadas o de las prohibidas por la Constitución Federal.

Además, dicha reforma se enmarca en la libertad configurativa de que goza el legislador michoacano, para determinar su política criminal en el combate de los delitos, sin que exista en la Constitución Federal o en los tratados internacionales un límite temporal máximo para la pena de prisión.

Acción de inconstitucionalidad 103/2016, promovida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán de Ocampo, demandando la invalidez del artículo 94, párrafo segundo, de la Constitución Política de la referida entidad, reformado mediante Decreto 153, publicado en el Periódico Oficial local el 24 de octubre de 2016.